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Против бюджетной медицины выступила Голикова: деньги нужно брать ОМС

21:07 22.10.2020
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Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования. Бюджет не потянет такую ношу.

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Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине.

"Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине", — сказала она в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного на сайте РАНХиГС.

Вице-премьер пояснила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств: на здравоохранение может тратиться "большее или меньшее количество денег". Прежде всего это характерно для регионов, так как зачастую дефицит складывается именно там.

"С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — добавила Голикова.

Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования.

"Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", — заключила вице-премьер.

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