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Скончался в отделе полиции задержанный на улице пьяный 40-летний мужчина

22:03 22.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После полуночи мужчине стало хуже, и тогда его отвезли в больницу. Однако там он устроил дебош и его пришлось вернуть в участок.

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Стражи порядка привезли задержанного в участок, потому что он разгуливал по улице пьяным

В ночь на 22 октября в отделении полиции в Новокуйбышевске умер мужчина. Ему было 40 лет. Известно, что он был в нетрезвом состоянии.

Незадолго до смерти бедолага попался полицейским на проспекте Победы. Стражи порядка встретили его, когда тот был уже изрядно пьян. По информации местных СМИ, мужчина был прописан в одном из сел Самарской области.

Что делал усопший в Новокуйбышевске - неизвестно. В полиции утверждают, что вечером 21 октября, в среду, его доставили в участок и составили на него административный протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. На ночь его оставили в отделении, однако позже ему стало плохо. После 22:00 к нему приехала "скорая помощь". Медики зафиксировали приступ эпилепсии и сделали мужчине укол и ему полегчало.

После полуночи мужчине стало хуже, и тогда его отвезли в больницу. Однако там он устроил дебош и его пришлось вернуть в участок. Уже ближе к 3 часам ночи бездыханный труп мужчины обнаружили полицейские. Предварительная причина смерти - очередной приступ эпилепсии.

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