«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин предостерег врагов России

Путин выступил на дискуссионном клубе «Валдай» по видеосвязи

Президент Владимир Путин предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Об этом он заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» по видеосвязи 22 октября.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент, рассуждая о трех державах, которые создали послевоенный миропорядок. Речь идет о трех странах: СССР, США и Великобритании. Россию, по мнению президента, «кто-то попытался списать со счетов».