22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин предостерег врагов России

22:34 22.10.2020 Фото: Кремлин.ру
1

Россию, по мнению президента, «кто-то попытался списать со счетов».

% name% title
Путин выступил на дискуссионном клубе «Валдай» по видеосвязи

Президент Владимир Путин предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Об этом он заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» по видеосвязи 22 октября.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент, рассуждая о трех державах, которые создали послевоенный миропорядок. Речь идет о трех странах: СССР, США и Великобритании. Россию, по мнению президента, «кто-то попытался списать со счетов».

выступления президент россия списать Владимир Путин
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Россию возможно списать со счетов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус все еще не знает, что родители расстались
23:22 22-10-2020
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус все еще не знает, что родители расстались
8 лет колонии: по ошибке брызнул из баллончика в сотрудников ФСБ. Видео удивит
22:55 22-10-2020
8 лет колонии: по ошибке брызнул из баллончика в сотрудников ФСБ. Видео удивит
«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин предостерег врагов России
22:34 22-10-2020
«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин предостерег врагов России
Путин: Испытываю гордость за Россию и ее граждан 2
22:17 22-10-2020
Путин: Испытываю гордость за Россию и ее граждан
Скончался в отделе полиции задержанный на улице пьяный 40-летний мужчина
22:03 22-10-2020
Скончался в отделе полиции задержанный на улице пьяный 40-летний мужчина
Суд смягчил наказание Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
21:18 22-10-2020
Суд смягчил наказание Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Против бюджетной медицины выступила Голикова: деньги нужно брать ОМС 1
21:07 22-10-2020
Против бюджетной медицины выступила Голикова: деньги нужно брать ОМС
Жарили сосиски на Вечном огне под песню "Хавчик" четверо в парке Победы. Смотрите видео
20:52 22-10-2020
Жарили сосиски на Вечном огне под песню
Продлили дачную амнистию: узнайте сроки и условия оформления земли и гаражей
20:31 22-10-2020
Продлили дачную амнистию: узнайте сроки и условия оформления земли и гаражей
Хотелось бы узнать об изменениях в правилах подачи на сайт материалов в рубрику "Сообщи свою новость" 2
20:29 22-10-2020
Хотелось бы узнать об изменениях в правилах подачи на сайт материалов в рубрику