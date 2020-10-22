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8 лет колонии: по ошибке брызнул из баллончика в сотрудников ФСБ. Видео удивит

22:55 22.10.2020 Фото: Медиазона
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Оперативники в гражданской одежде попытались задержать красноярца в его подъезде. Силовики не показали удостоверения и молодой человек, приняв их за преступников, оборонялся.

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Нашли при обыске у красноярца, по ошибке распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ

Свердловский районный суд Красноярска приговорил к восьми годам колонии общего режима Артема Загребельного, по ошибке распылившего перцовый баллончик в оперативников ФСБ. Об этом сообщили в «Правозащиты Открытки».

Загребельного признали виновным в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии. «На осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов», — добавили в ПО. Защита Загребельного намерена обжаловать приговор.

В ноябре 2019 года оперативники ФСБ в гражданской одежде попытались задержать красноярца в его подъезде. Силовики не показали удостоверения и Загребельный, приняв их за преступников, распылил перцовый баллончик. В постановлении на обыск, которое позже в тот же день показали молодому человеку, шла речь о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

баллончик лифт обжаловать приговор оперативники перцовый экстремизм Артем Загребельный
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