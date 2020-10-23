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Шокирующее изменение 26-киллограммовой анорексички: Как передача «Пусть говорят» помогла выжить молодой Анне

09:44 23.10.2020 Фото: clutch.ua
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5 лет назад в передаче «Пусть говорят» появилась 19-летняя Анна Егорчукова, ее вес составлял всего 26 кг при росте 168 см.

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Переступить опасную грань от желания похудеть и страшной болезни очень легко, а вот вернуться в нормальное состояние – очень сложно

Переступить опасную грань от желания похудеть и страшной болезни очень легко, а вот вернуться в нормальное состояние – очень сложно, но возможно. История девушки, поборовшей анорексию.

Когда 5 лет назад в передаче «Пусть говорят» появилась 19-летняя Анна Егорчукова, ее вес составлял всего 26 кг при росте 168 см. Тогда многие эксперты были поражены историей девушки и искренне переживали за нее.

Как оказалось, Анна решила на похудение в 17 лет, после неудачной шутки одноклассника, который считал, что у нее не идеальная внешность и лишние килограммы. В тот момент девушка слишком серьезно отнеслась к замечанию и решила срочно действовать. Вначале «лишние килограммы» уходили безболезненно, а потом Анна заметила, что вообще не хочет принимать пищу. Впоследствии организм дал сбой и перестал реагировать. Самочувствие девушки стремительно ухудшалось. Всего за 2 года от прежнего веса осталась всего 1/3.

Когда Анна поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой, она обратилась за помощью в программу «Пусть говорят». Во время эфира многие зрители и эксперты сочувствовали и пытались поддержать ослабленную девушку. Известный стилист парикмахер Влад Лисовец даже предложил сделать ей модную стрижку, при условии, что она наберет хотя бы 3 килограмма.

Стоит отметить, что ровно через год Анна вместе с мамой снова появилась на «Пусть говорят». Ей удалось побороть недуг и поправится на 22 килограмма. В нормальном весе, который состоял 48 кг, Анна выглядела очень счастливой. Конечно же Влад сдержал свое слово и с удовольствием сделал Анне стильную и очень модную стрижку!

Источник: clutch.ua

анорексия девушка кости лечение телепередача худоба Анна Егорчукова Влад Лисовец Пусть говорят
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