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Красота / Общество

4 цвета, которые прописала Коко Шанель гардеробу каждой женщины

12:04 23.10.2020 Фото: rsute.ru
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Красный цвет Коко Шанель ассоциировала с жизнью и кровью. Дизайнер очень уважала этот оттенок и всегда использовала его в создании своих лучших коллекций.

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Однажды она заявила, что времена будут менять и мода с ними, но есть детали, которые будут вечны

Легендарная Коко Шанель навечно осталась в истории моды. Видимо никогда ее черное маленькое платье и твидовый жакет станут немодными. Это женщина и после смерти продолжает задавать тренды. Однажды она заявила, что времена будут менять и мода с ними, но есть детали, которые будут вечны. Она говорила о четырех цветах, которые присутствовали и в гардеробе самой Коко.

Черный

Благодаря Коко Шанель когда-то мрачный черный цвет обрел статус элегантности. Дизайнеру удалось поменять о нем мнение раз и навсегда. Теперь черный цвет — это не траурно, а изыскано и стильно. Черный цвет — универсальный. Его можно сочетать с чем угодно и это всегда будет выглядеть выигрышно.

Пудрово розовый

Этот оттенок окрашивает камелию — любимый цветок дизайнера. Он запал Коко Шанель в душу, когда она была еще совсем девчонкой, после просмотра спектакля «Дама с камелиями». Модельер часто использовала пудрово-розовый оттенок в своих коллекциях. Он добавлял нарядам женственности и нежности.

Белый и черный как единое целое

Коко Шанель говорила, что в черном цвете есть все и даже белый. А сочетание этих двух цветов создают умопомрачительную красоту. Подтверждение ее слов нашлось в туфлях, которые никогда не выходят из моды и остаются в статусе тренда. Их можно надеть под любой наряд и они не выделяться из общего образа.

Красный

Красный цвет Коко Шанель ассоциировала с жизнью и кровью. Дизайнер очень уважала этот оттенок и всегда использовала его в создании своих лучших коллекций. Вещи красного цвета были и в шкафу, и в косметичке Коко.

Источник: rsute.ru

белый гардероб красный мода одежда стиль тренд цвета Коко Шанель
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