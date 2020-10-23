На астероиде Бенну удалось обнаружить начало инопланетной жизни

Неожиданное открытие удивило научный мир

Маленький астероид Бенну оказался исторически важным для мировой науки. Этот “малыш”, диаметром всего 600 метров, был открыт еще в 2013 году. Американская межпланетная станция OSIRIS-REx совершила открытие — составив полную карту поверхности астероида Бенну, ученым удалось обнаружить на нем следы воды.

На поверхности оказались тонкие прожилки. Вероятно, что эти прожилки — залежи карбонатов, подвергшихся воздействию воды. Если эта гипотеза окажется правдивой, то будет доказано, что по поверхности астероида миллионы лет текла жидкая вода.

Планируется, что в конце октября станция на поверхность астероида, возьмет пробу грунта с астероида Бенну и отправит капсулу с грунтом на Землю. Если полет будет успешным, капсула упадет на территории американского штата Юта в сентябре 2023 года.

Источник: znaj.ua