Икона Божией Матери Ефесской: История чудотворного лика

Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской

В городе Ефесе (лат. Ephesus) хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой.

В 988 году, 9 октября (по старому стилю), список с этой иконы был принесен из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и получил название Корсунской иконы.

Позже эта икона была перенесена в Новгород, а из Новгорода — в Москву, в Кремлевский Успенский собор. Другой подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой.

Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу с просьбой прислать ей эту икону. Святой образ был отправлен из Ефеса на Русь.

Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской.

В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Александра, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского, увезла эту икону в город Торопец.

Источник: calend.ru