23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Икона Божией Матери Ефесской: История чудотворного лика

12:24 23.10.2020 Фото: calend.ru
0

В городе Ефесе (лат. Ephesus) хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой.

% name% title
Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Икона Божией Матери Ефесской: История чудотворного ликаКакой сегодня церковный праздник? Что можно и нужно делать в этот день 23 октября 2020 годаЕщё 351 новостей

В городе Ефесе (лат. Ephesus) хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой.

В 988 году, 9 октября (по старому стилю), список с этой иконы был принесен из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и получил название Корсунской иконы.

Позже эта икона была перенесена в Новгород, а из Новгорода — в Москву, в Кремлевский Успенский собор. Другой подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой.

Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу с просьбой прислать ей эту икону. Святой образ был отправлен из Ефеса на Русь.

Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской.

В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Александра, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского, увезла эту икону в город Торопец.

Источник: calend.ru

икона история Корсунская икона Божией Матери праздник святой лука
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашем доме есть икона Богоматери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 23 октября 2020 в регионе
13:08 23-10-2020
Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 23 октября 2020 в регионе
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
13:01 23-10-2020
Подпишитесь на рассылку
Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе
13:00 23-10-2020
Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе
Обманным путем лишись всей недвижимости вдовы и дочери актера Баталова, дело взял под контроль Бастрыкин
13:00 23-10-2020
Обманным путем лишись всей недвижимости вдовы и дочери актера Баталова, дело взял под контроль Бастрыкин
Бердск"Фекалии выедают глаза": От вони до рвоты сбежали к родным жильцы 1 этажа дома №5 в Микрорайоне Бердска. Попал на видео затопленный нечистотами подвал 1
12:46 23-10-2020
БердскСобственника заброшки кирзавода БРЗ нашли власти Бердска. Будут строить мусорное или химпроизводство?
12:45 23-10-2020
Собственника заброшки кирзавода БРЗ нашли власти Бердска. Будут строить мусорное или химпроизводство?
На какой срок продлят "дачную амнистию", узнайте
12:41 23-10-2020
На какой срок продлят
БердскАнтирекорд по заболевшим учителям побил лицей №7 в Бердске в октябре 2020. 11 классов из 33 со всех школ на карантине
12:40 23-10-2020
Антирекорд по заболевшим учителям побил лицей №7 в Бердске в октябре 2020. 11 классов из 33 со всех школ на карантине
БердскСколько зараженных COVID-19 нашли за сутки на 23 октября в Бердске. Цифра пугает
12:31 23-10-2020
Сколько зараженных COVID-19 нашли за сутки на 23 октября в Бердске. Цифра пугает
Жуткая авария: Въехала в прицеп стоящего на обочине трактора с 9-метровыми бревнами легковушка на трассе в темноте
12:31 23-10-2020
Жуткая авария: Въехала в прицеп стоящего на обочине трактора с 9-метровыми бревнами легковушка на трассе в темноте