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Конец света близко: В ноябре 2020 года луна сойдет с орбиты

13:27 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты допускают вероятность схода Луны с орбиты, после чего этот космический объект поменяет траекторию движения.

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Об этом сообщили российские астрологи, которые смогли рассчитать новую дату апокалипсиса

В следующем месяце запустится новый сценарий конца света.

Об этом сообщили российские астрологи, которые смогли рассчитать новую дату апокалипсиса. Подчеркивается, что причиной предстоящей катастрофы станет естественный спутник нашей планеты. Специалисты допускают вероятность схода Луны с орбиты, после чего этот космический объект поменяет траекторию движения.

Астрологи призвали население готовиться к ужасному сценарию, если двадцать третьего ноября не наступит полнолуние. Они отметили, что в случае схода Луны с орбиты, это приведет к нарушению гравитационного взаимодействия с Землей. после этого на планете начнут стремительно таять ледники, наводнения сотрут с лица планеты прибрежные города, а, возможно, даже некоторые континенты. Ситуация усугубится эпидемиями.

Источник: evo-rus.com

астролог конец света луна орбита сценарий эпидемии
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Правда сойдет с орбиты Луна?

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