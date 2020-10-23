Ретроградный Меркурий осенью 2020: Советы для каждого знака зодиака на ноябрь

К чему стоит прислушаться каждому из знаков Зодиака в период с 23 октября до 4 ноября 2020 года?

Советы для каждого знака Меркурий раздает разные, так как все знаки различаются между собой

В период ретроградного Меркурия подходит время лицом к лицу столкнуться с тем, что нас особенно пугает. Советы для каждого знака Меркурий раздает разные, так как все знаки различаются между собой. Одни думают о прошлом, чтобы извлечь из него урок, кто-то больше занят настоящим, а еще кто-то смотрит в будущее, которое кажется совсем рядом.

К чему стоит прислушаться каждому из знаков Зодиака в период с 23 октября до 4 ноября 2020 года?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этому знаку Зодиака пора поверить в себя. Даже несмотря на все сложности, верить себе и прислушиваться к своим переживаниям Овну просто необходимо. От этого зависит его успех и открытая дорога к счастью.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов начнется очень интересный период открытия многих приятных вещей, но для этого им придется выйти из своей зоны комфорта и познакомиться с новыми людьми, которые станут настоящими друзьями, и помогут справиться с вашим проектом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Разберитесь, чего вам не хватает для хорошей жизни и что нужно, чтобы стать по-настоящему счастливым. Попробуйте поискать честные ответы на вопросы – кто вы, чего хотите от судьбы, и о чем тоскует ваша душа? Может быть, именно тогда вы станете смотреть на многие вещи гораздо проще и прозаичнее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Поймите, наконец, кто вы есть на самом деле, примиритесь с прошлым и отпустите его. А сами обратите внимание на настоящий момент, и найдите радость даже в мелочах.

Полюбите себя не за какие-то сверхъестественные способности и достижения, а просто так: за то, что вы есть, и что выполняете свою миссию на Земле.



Вселенная дает вам шанс разыграть свою карту – не откажетесь от этого шанса. Звезды предлагают вам лучший план относительно вашей судьбы, так примите это, как дар Божий, и разыграйте собственную карту по подсказке Вселенной. Наслаждайтесь жизнью, и можете отправляться в путешествие, о котором вы давно мечтали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Никогда не таите в себе, что думаете. То-есть, никогда не врите. Окружающие любят вас за честность и доброту, так и оставайтесь порядочными людьми и перед окружающими, и в первую очередь — перед самими собой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отпустите прошлое, если оно так сильно вас тревожит. Ему не место в вашей сегодняшней жизни, закройте дверь за своим прошлым, и пусть оно вас больше не тревожит. Зачем вам возвращаться в свое прошлое, где осталась одна боль? К тому же, вы ничего не в силах что — либо изменить. Наслаждайтесь сегодняшней жизнью, и пусть слезы на ваших глазах появляются только от счастья.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы должны больше верить в себя, в свои силы, и бороться за свои мечты. Не бойтесь, если вас настигнет неудача – из нее вы извлечете полезный урок, и в следующий раз уже ошибки не допустите.



Когда идете к своей цели — не останавливайтесь ни перед какими преградами. Пусть они вас не страшат. В борьбе за свои желания оставайтесь бесстрашным человеком. И неважно, о чем идет речь: будь то профессиональная карьера, или романтические отношения. Выбирайте умом, когда вам посоветуют выбирать сердцем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Раз и навсегда расстаньтесь с токсичными людьми, которые ничего, кроме яда, не вносят в вашу жизнь Уберите из своей жизни токсичных людей. Эти люди заполняют вашу жизнь болью, страданиями, печалью и пессимизмом, а сами со стороны ехидно наблюдают, как вы мучаетесь. Когда вы расстанетесь с такими людьми, то сразу же увидите, как ваша жизнь станет лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Пересмотрите свои успехи в труде. А может, вы способны на большее? Тогда сделайте шаг вперед, и попробуйте подняться на ступеньку выше в своей карьере.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не замыкайтесь в своей «черепашке», выходите из зоны комфорта. И вы увидите: жизнь намного лучше и прекраснее, чем вы себе представляете, сидя в своем замкнутом пространстве. Идите вперед смелее – и вы непременно добьетесь своей цели – об этом вам вещает ретроградный Меркурий.

Источник: rsute.ru