Как спастись в сильную и затяжную магнитную бурю в конце октября 2020 года: Что можно и нельзя кушать в эти дни

В октябре довольно интенсивные магнитные штормы следует ожидать в период с 21 по 29 число. Пик возмущения придётся на 23-25 октября.

В конце октября 2020 года ожидается магнитная буря, виновниками которой станут вспышки на Солнце

В конце октября 2020 года ожидается магнитная буря, виновниками которой станут вспышки на Солнце. Особенно осторожными в этот период следует быть людям, страдающим хроническими заболеваниями. Но и здоровые люди не должны расслабляться, ведь воздействие магнитных полей на организм нельзя предугадать.

Активность Солнца повышается

Солнце живёт своей звездной жизнью. Иногда оно спокойное и уравновешенное, а иногда выдаёт в космос мощные выбросы своего излучения, спровоцированные ядерными взрывами. Когда светило находится в циклическом минимуме активности, вспышки слабые. Но случаются и максимумы, когда регистрируются мощнейшие вспышки, а земную поверхность лихорадит от колеблющегося магнитного поля, отражающего атаки разбушевавшейся звезды.

В настоящее время Солнце постепенно входит в новый цикл максимальной активности. Это значит, что всё чаще будут случаться магнитные бури средней и сильной интенсивности. Эти бури разрушительно влияют на работу искусственных спутников, радиоаппаратуры, а также систем навигации.

Совсем недавно американские астрономы озвучили ошеломляющее заключение, основанное на наблюдениях за звёздами класса G, к которым относится и Солнце. До настоящего времени считалось, что такие звёзды уже неспособны к супервспышкам. Но наблюдения говорят об обратном. Значит, есть вероятность, что и Солнце когда-то «порадует» свою звездную систему мощнейшей супервспышкой, выброс энергии которой будет в тысячу раз сильнее обычных вспышек.

Учёные предполагают, что такой гигантский выброс солнечного излучения вполне может произойти в ближайшие сто лет. Но это пока предположение.

Удивительно, но последствия супервспышки будут для землян трагическими, но не фатальными. По мнению учёных, сильно истощится озоновый слой, люди лишатся спутников; систем телекоммуникаций; всех систем, которые управляются электроникой. Но всё это возможно будет восстановить.

Когда ожидаются сильные магнитные возмущения

Ученые установили, что спустя 3 или 4 дня после вспышек на Солнце на Земле начинаются электромагнитные возмущения. Так наша планета пытается противостоять потокам электромагнитного излучения, космических лучей и плазмы, которые обрушиваются на неё.

Колебания магнитного поля Земли чувствует техника и метеозависимые люди. В такие дни у них резко ухудшается самочувствие:

появляется тревожность;



сильные головные боли;упадок сил;бессонница;учащается сердцебиение;снижается концентрация внимания;скачет артериальное давление;резко пропадает аппетит;появляется сильная ломота в суставах и мышцах.В октябре довольно интенсивные магнитные штормы следует ожидать в период с 21 по 29 число. Пик возмущения придётся на 22-24 октября.

Не следует назначать в опасные дни важные переговоры, заключать сделки, заниматься деятельностью, требующей предельной концентрации внимания.

Физические нагрузки также необходимо снизить. Но вовсе отказываться от физической активности не следует. Врачи рекомендуют утреннюю зарядку, ходьбу, дыхательные упражнения, йогу, плавание.

Как облегчить состояние хронических больных

Люди с хроническими заболеваниями должны серьезно подготовиться к такому длительному геомагнитному возмущению. Возможно, нужно будет на опасный период увеличить дозу принимаемых препаратов. Кроме того, обязательно следует принимать аспирин, разжижающий кровь и обладающий обезболивающим эффектом. Прописанные врачом таблетки нужно везде носить с собой.

В рацион питания нужно включать продукты, которые помогут циркуляции крови и укрепят стенки сосудов:

морковь;

сливочное масло;



цитрусовые;яйца.

Кроме того, следует употреблять продукты, в которых много калия и магния. Это:

инжир;

кунжут;

бананы;

булгур;

морская капуста;



овсяная каша;фасоль;зелень;шпинат.Калорийность блюд в период магнитных бурь не должна быть высокой. Следует также отказаться от жирной, солёной, жареной пищи, фастфуда, полуфабрикатов. Это касается не только людей с хроническими заболеваниями, но и вполне здоровых.

Профилактика метеозависимости

Для того чтобы встретить магнитные бури во всеоружии, следует всесторонне подготовить свой организм к этому событию.

Время на отдых и сон категорически нельзя уменьшать. Сон должен быть ночным, полноценным, не менее 8 часов. В качестве отдыха следует больше бывать на свежем воздухе, общаться с животными и природой. Также следует больше времени уделять любимому хобби. Это поможет улучшить настроение, достичь душевного равновесия.

Необычайно важно в такие дни воздействие на организм чистой воды. Обязательно следует соблюдать водный баланс, выпивая в сутки около 2 литров воды. Нужно чаще принимать контрастный душ, плавать в бассейне, принимать ванну с ароматическими маслами.

Очень благотворно влияют на организм (успокаивают, снимают головные боли) фиточаи с:

мятой;

шалфеем;

мелиссой;

ромашкой.

Полезно также употреблять мёд, орехи, сухофрукты. Они поднимут иммунитет, помогут работе мозга, сердца и сосудов.

Источник: rsute.ru