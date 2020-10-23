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Здоровье / Общество

Болит правый бок: Симптомы, при которых нужно немедленно вызывать скорую помощь

12:15 23.10.2020 Фото: rsute.ru
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Необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи, если человек неожиданно ощутил сильную боль.

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Даже если кажется, что ничего серьезного нет, стоит обратиться за медицинской помощью

Какие бывают причины боли в правом боку, интересует многих людей. Дело в том, что такая ситуация сигнализирует о многих опасных болезнях, причем узнать точную причину невозможно, то в одном месте побаливает, то в другом. Даже если кажется, что ничего серьезного нет, стоит обратиться за медицинской помощью.

Симптомы, при которых нужно немедленно вызывать скорую помощь

Необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи, если человек неожиданно ощутил сильную боль. Не стоит дожидаться иных опасных признаков, поскольку в некоторых случаях это может быть опасно для жизни.

Кроме этого, нужно обратиться за медицинской помощью, если болевые ощущения проявляются не сильно, однако присутствуют такие симптомы:

повышается температура;
стул с кровью;
болевые ощущения усиливаются;
тошнота или рвота.
Не стоит заниматься самолечением.

Причины боли в боку справа, связанные с проблемами ЖКТ

Камни в желчном пузыре

В этой ситуации у человека появляется неожиданная и стремительно усиливающаяся боль не только в верхней области живота с правой стороны, но и в области груди, спине. Кроме этого, могут возникнуть ощущение тошноты или рвота.

Боль может длиться от нескольких минут до пары часов.

Как действовать дальше

Если наблюдаются данные симптомы, нужно срочно обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь. Из-за камней в желчном пузыре может произойти воспаление и в результате появится панкреатит.

При частых коликах желчный пузырь удаляют, благодаря небольшим надрезам на брюшной стенке. Если камни небольшого размера, то врач назначает препараты для их растворения.

Камни в почке
Из-за этого человек испытывает болевые ощущения внизу и сбоку живота, однако в большинстве случаев они бывают в спине. Боль усиливается, а затем становится слабее.

Как действовать дальше

Если камни небольшие, то нефролог назначит соответствующие препараты. При крупных камнях в почке и сильных болях человек нуждается в срочной госпитализации и операции.

Воспалительные болезни кишечника
К самым часто встречающимся можно отнести заболевание Крона и язвенный колит. Для них характерны такие симптомы: болевые ощущения, отечность и судороги в животе, стул с кровью, человек начинает худеть и чувствует себя ослабленным.

Почему воспаляется кишечник – точно не известно, но эксперты убеждены, что причина этого заключается в генетике и проблемах с иммунной системой.

Как действовать дальше

Нужно обратиться к гастроэнтерологу и сдать анализы кала или пройти колоноскопию. Исходя из результата, врач назначит один из перечисленных далее препаратов: антибиотики или биолекарства, иммунодепрессанты.

Другие причины боли справа в боку

Инфекция мочевыводящих путей

В результате бактериальной инфекции в процессе мочеиспускания появляются жжение и судороги, начинает болеть нижняя часть живота.

Как действовать дальше

Нельзя игнорировать эти симптомы. Если человек не будет лечить данное воспаление, то может произойти необратимое повреждение не только почек, но и мочевого пузыря. При возникновении данных признаков нужно срочно обращаться к врачу, который назначит антибиотики для снятия воспаления.

Киста яичника
При скручивании или разрыве кисты у человек возникают болевые ощущения в тазу, начиная от умеренных до острых и неожиданных. Для данного заболевания характерны следующие признаки: боли во время секса, частые мочеиспускания, нерегулярный период месячных.

Как действовать дальше

Если оказалось, что киста злокачественная, то нужно будет удалить ее операционным путем. В случае, когда она оказалась доброкачественной, нужно будет наблюдаться у гинеколога. Он не будет назначать лечение, если киста исчезнет сама по себе.

Источник: rsute.ru

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