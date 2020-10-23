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Лунный календарь дел на ноябрь 2020: Удачные и неудачные дни месяца назвал астролог

09:25 23.10.2020 Фото: pikist.com
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Календарный ноябрь начнется с убывания Луны, так как своего максимального роста она уже достигла в конце октября.

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Как правильно распланировать осень, чтобы достичь успеха в делах

Сентябрь для многих похож на начало года: школьники переходят в новый класс, офисные сотрудники возвращаются из отпусков. Как правильно распланировать осень, чтобы достичь успеха в делах, рассказала астролог Марина Мещерская.

Лунный календарь на ноябрь 2020-го
Благоприятные дни: 7, 8, 15 ноября

Неблагоприятные дни: 14,15, 22, 23, 28, 29 ноября

Календарный ноябрь начнется с убывания Луны, так как своего максимального роста она уже достигла в конце октября. Месяц начнется с благоприятных 23 лунных суток 7 ноября в 22:11, а продлятся они по 8 ноября до 22:38.

29 лунные сутки будут также длинным и начнутся 14 ноября в 06:50 утра, а продлятся вплоть до 15 ноября до 08:08 утра. Эти сутки одинаково удачные и неблагоприятные, но в случае ноября, их завершения не совпадает с часами человеческой активности и лучше в это период ее не проявлять. А вот с 08:08 утра, когда наступят первые лунные сутки, стоит начать активные действия и принятие решений. Опасные 9 лунные сутки наступят 22 ноября в 15:10 и закончатся 23 ноября в 15:17.

Пик роста Луны придется в ноябре на 28 ноября с 15:44 по 29 ноября до 15:53.,

Источник: 5-tv.ru

астролог дела дни лунный календарь осень 2020 успех Марина Мещерская
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