Матовый маникюр: Стильные цвета и текстуры осенью 2020 года

Идеальный осенний маникюр 2020 соткан из цвета хорошего вина, ведь бордовый цвет и марсала в трендах.

Идеальный осенний маникюр 2020 соткан из цвета хорошего вина, ведь бордовый цвет и марсала в трендах

Матовые ногти вы просто обязаны сделать этой осенью. Во-первых, они опять вернулись в моду после непродолжительного затишья, а, во-вторых, матовый лак на ногтях выглядит элегантно, изысканно и очень изящно.

Кроме того, матовый маникюр любого оттенка выглядит теплым – смотря на свои руки, вы ощутите, что на душе становится спокойно и уютно, а это в холодную пору имеет огромное значение. Тем более, что руки – это первое, что мы видим, когда просыпаемся и тянемся к смартфону: глазам будет приятно, и настроение сразу улучшится, сообщает Главред.

Мы сегодня расскажем вам о новинках матового маникюра осень 2020.

Черный матовый маникюр на осень 2020

Матовые ногти черного цвета выглядят очень изысканно и стильно. Только ни в коем случае не украшайте их и ничего на них не рисуйте - важно сохранять простоту, если хотите иметь элегантный маникюр.

Красные матовые ногти на осень 2020

Многим нравится эффектный красный маникюр, но иногда он выглядит слишком кричащим, особенно в повседневной жизни. А вот матовый красный лак сдержанный, он не раздражает, и не теряет своей красоты.

Бордовый маникюр матовый

Идеальный осенний маникюр 2020 соткан из цвета хорошего вина, ведь бордовый цвет и марсала в трендах. Такой маникюр отлично сочетается с любой одеждой, поэтому станет находкой для всех тех, кому нравятся темные лаки.

Матовый синий маникюр

Синие матовые ногти завораживают, и заставляют летать – еще бы, ведь небо у вас на руках, а его оттенок выбирайте по настроению! Синий лак отлично смотрится на ногтях любой длины, и короткие ногти не исключение. Украшать синий матовый маникюр не обязательно, ведь его сила – в цвете.

Матовый изумрудный маникюр

Этот цвет изумительный и настолько притягательный, что вряд ли захотите его смывать даже тогда, когда ногти будут требовать коррекции. Изумрудный матовый маникюр излучает невероятную нежность несмотря на то, что лак – довольно темный. При желании матовые изумрудные ногти можно украсить камушками.