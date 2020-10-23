Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?

Все койки в подобных госпиталях обеспечены кислородными аппаратами. Пункты отвечают требованиям эпидбезопасности - в них оборудованы санпропускники и шлюзы.

Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19

Планировка их помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности — в частности, в них оборудованы санпропускники и шлюзы.

Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с COVID-19.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начала принимать пациентов с COVID-19. В их числе госпитали на базе больниц № 67 имени Л.А. Ворохобова и № 52, медицинского комплекса в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, инфекционной клинической больницы № 2 и других клиник», — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.



Госпитали-родеры — временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Они размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковид-корпусов стационаров, где лечат COVID-19.

Все койки обеспечены кислородом, в помещениях созданы необходимые условия для комфортного пребывания пациентов и безопасной работы медиков. Госпитали отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества, в каждой палате есть санузел и телевизор.

Сегодня открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц, общая мощность объектов — около трех тысяч коек. Они позволяют оперативно принимать необходимые меры по увеличению мест для лечения пациентов с коронавирусом, не задействуя возможности стационаров, где оказывают экстренную и плановую помощь.

В столице сформирован достаточный резервный коечный фонд, включающий как временные госпитали, так и мощности в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и павильоне № 75 на ВДНХ. Там уже начали принимать пациентов с COVID-19.

Временные госпитали не отличаются по возможностям от полноценной коронавирусной клиники. Все они включены в городскую сеть, а диспетчеры скорой могут видеть загрузку в режиме онлайн.

Планировка помещений госпиталей учитывает все требования эпидемиологической безопасности — в них оборудованы санпропускники и шлюзы, предусмотрены специальные палаты, процедурные, помещения для персонала, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.

Источник: mos.ru