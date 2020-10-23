23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?

10:15 23.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Все койки в подобных госпиталях обеспечены кислородными аппаратами. Пункты отвечают требованиям эпидбезопасности - в них оборудованы санпропускники и шлюзы.

% name% title
Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19

Планировка их помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности — в частности, в них оборудованы санпропускники и шлюзы.
Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с COVID-19.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начала принимать пациентов с COVID-19. В их числе госпитали на базе больниц № 67 имени Л.А. Ворохобова и № 52, медицинского комплекса в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, инфекционной клинической больницы № 2 и других клиник», — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Госпитали-родеры — временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Они размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковид-корпусов стационаров, где лечат COVID-19.

Все койки обеспечены кислородом, в помещениях созданы необходимые условия для комфортного пребывания пациентов и безопасной работы медиков. Госпитали отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества, в каждой палате есть санузел и телевизор.

Сегодня открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц, общая мощность объектов — около трех тысяч коек. Они позволяют оперативно принимать необходимые меры по увеличению мест для лечения пациентов с коронавирусом, не задействуя возможности стационаров, где оказывают экстренную и плановую помощь.

В столице сформирован достаточный резервный коечный фонд, включающий как временные госпитали, так и мощности в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и павильоне № 75 на ВДНХ. Там уже начали принимать пациентов с COVID-19.

Временные госпитали не отличаются по возможностям от полноценной коронавирусной клиники. Все они включены в городскую сеть, а диспетчеры скорой могут видеть загрузку в режиме онлайн.

Планировка помещений госпиталей учитывает все требования эпидемиологической безопасности — в них оборудованы санпропускники и шлюзы, предусмотрены специальные палаты, процедурные, помещения для персонала, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.

Источник: mos.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У нас такие появятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смертельное ДТП: Вылетел в кювет водитель на ВАЗ-2107 на трассе Купино-Березовка
10:39 23-10-2020
Смертельное ДТП: Вылетел в кювет водитель на ВАЗ-2107 на трассе Купино-Березовка
Убит в ходе теракта Муфтий Дамаска при взрыве машины
10:35 23-10-2020
Убит в ходе теракта Муфтий Дамаска при взрыве машины
Сбивать гиперзвуковые ракеты научилась ПВО в России
10:30 23-10-2020
Сбивать гиперзвуковые ракеты научилась ПВО в России
Как спастись в сильную и затяжную магнитную бурю в конце октября 2020 года: Что можно и нельзя кушать в эти дни
10:25 23-10-2020
Как спастись в сильную и затяжную магнитную бурю в конце октября 2020 года: Что можно и нельзя кушать в эти дни
БердскЗапретила развлекаться и посещать торговые центры родителям с детьми в досрочные каникулы начальник образования Бердска Тузова
10:22 23-10-2020
Запретила развлекаться и посещать торговые центры родителям с детьми в досрочные каникулы начальник образования Бердска Тузова
Отправили в отставку: Первого замдиректора ФСБ Смирнова уволил Путин
10:21 23-10-2020
Отправили в отставку: Первого замдиректора ФСБ Смирнова уволил Путин
Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?
10:15 23-10-2020
Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?
БердскБез "намордников" под пальмами мечтают встретить Новый год 2021 жители Бердска
10:13 23-10-2020
Без
Как сыграл ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
10:12 23-10-2020
Как сыграл ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
10:09 23-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу