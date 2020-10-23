"Машина ездила и кричала, действуя на нервы: зайдите домой, коронавирус": Зараженных стало больше, но никто не ездит. Куда все делись, недоумевает больная COVID-19 Лидия Григорьева из Бердска

Более 10 дней у 8-летнего сына бедчанки не берут тест на коронавирус. Если ожидание затянется, то она последует совету медработников вести ребенка в ковидную бригаду даже под запретом выхода на улицу.

Количество заболевших коронавирусом неуклонно растет с каждым днем

Идет на поправку больная COVID-19 Лидия Григорьева из Бердска. Обещанная ковидная бригада к ней так и не приехала. Но бердчанка надеется дождаться врачей — ей необходимо сдать мазок на коронавирус. Необходимо проверить на инфекцию и ее 8-летнего сына.

Напомним, бердчанка паниковала, не могла пить и есть в течение пяти дней в ожидании прихода доктора.

Напомним, Лидия думала, что у нее простуда, и отправилась на прием в частную клинику, где ей выписали больничный. Ей становилось хуже - поднялась температура, и в клинике ее уже не приняли, дали совет вызвать врача на дом. Так как у бердчанки 8-летний сын, она опасалась за его здоровье и поэтому сделала платный анализ на ковид. Он оказался положительным.

Она начала звонить в больницу. Уже тогда возникла небольшая паника. Ее данные записали, сказали, что вызовут ковидную бригаду, ждите. Про ребенка то же самое: записали, передаем. Во вторник никто не пришел. И в последующие три дня тоже. Появление врача в субботу, 15 октября, бердчанка восприняла как приход Бога.

-Доктор пришел, таблетки прописал. Когда она открыла дверь, была в костюме и очках. Честно, было такое ощущение, что Бог ко мне пришел. Она вошла спокойно, без всяких нервов. Ирина ее зовут. Спасибо ей. Посмотрела, послушала, выписала лекарства. Ничего сверхъестественного не сказала. А у меня все встало на свои места. Паника прошла, есть начала.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лидия Григорьева 22 октября, она опять находится в ожидании чуда. Врач говорила, что ковидная бригада приедет 20 или 21 октября, но пока никого нет.

Класс, где учится сын Лидии, ушел на карантин. У них ковидом заболела учительница.

- Вчера они всем классом сдавали тест на коронавирус. Написала медсестре и спросила, что делать, ведь мы сидим дома. Она ответила, что мы находимся не под ее наблюдением. Дозвонилась до детской ковидной бригады, мне говорят: приходите. Я объясняю, что у меня положительный тест, а там будут дети и их родители. Ну, мол, тогда приходите завтра. Надевайте масочку и приходите. Я вообще в шоке. Нам говорят: сидите дома, никуда не ходите. Наверное, нам всем запудрили мозги. Я переживаю. Думаю, что утром пойдем. Наденем масочки и пойдем. Вечером звонит сотрудник ковидной бригады и дает отбой — приходить не нужно, сломалось оборудование. Мы сегодня в масочке никуда не пошли, и домой никто не пришел. Мы теперь вообще без всякого наблюдения.

Лидия чувствует себя лучше. Сказывается действие антибиотиков.

-Тогда мне было не до бумажек, а сейчас я уже думаю о том, как мне будут продевать больничный. Мне нужно будет самой идти к доктору или она сам ко мне пойдет? Переживаю за ребенка. Сейчас детей отправят на каникулы. Пришло сообщение от учителя, что дети с понедельника уходят на неделю. Буду узнавать, когда оборудование отремонтируют. Наденем масочки и пойдем — другого выхода я не вижу. Я и за других переживаю. Но свой ребенок мне тоже дорог.

Лидия Михайловна очень переживает за школу №7, где учится ее сын. Недавно Роспотребнадзор выписал директору предписание на штраф.

-Что директор школы виновата, что дети болеют, что болеют учителя, к которым не приходят те же врачи, и они не знают, как лечиться. Как так? Зато когда покупать какие-то средства, бедная школа не знает, как извернуться, чтобы мыло детям купить. Где школа может взять 200 000 рублей на штраф? Лучше дали школе дополнительные 200 000 рублей, и она бы закупила дополнительные средства дезинфекции.

Лидия Михайловна удивлена тому, что когда эпидемия только начиналась, и по домам сидело «три человека», всех отправили на самоизоляцию.

- Машина ездила и кричала, действуя на нервы: зайдите домой, коронавирус. Когда стало больше зараженных, никто не ездит и не кричит. Куда все делись? Каждый день количество заболевших зашкаливает. И все работает. Ничего не закрывается. Что хотите, то и делайте. Масочку надели и пошли. Самое страшное — непонятность. Жалко бедных медиков, которые рвутся на части. Но и мы, больные, не можем же остаться без внимания. Нам тоже плохо. Раньше в поликлинику звонила, мне женщина говорила, что ничего не знает. Вчера позвонила, а мне говорят: успокойтесь, не переживайте, все будет хорошо. Работают с нами, как психологи. Ну хорошо, так хорошо.

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