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Авиагиганты в ожидании банкротств запросили у Мишустина ещё 50 млрд рублей

09:15 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Хотя кабмин не успел распределить и прежние субсидии.

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Авиакомпании попросили у Мишустина 50 млрд субсидий из-за коронавируса
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
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Авиакомпании обратились к премьеру с просьбой дополнительно выделить ₽50 млрд субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Власти весной одобрили им субсидии на ₽23,4 млрд, но перевозчики получили лишь 60% от этой суммы.
Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма Тасуна. Письмо было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс: представитель Минтранса сообщил, что это обращение пока на рассмотрении, поэтому его комментировать преждевременно. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

РБК направил запросы в АЭВТ, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Как авиакомпании обосновывают свою просьбу

Один из собеседников РБК говорит, что сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 млрд руб. — около 30 млрд руб. в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд руб. в первом квартале 2021 года. Откуда правительство может взять эти деньги, источники РБК не уточняют.

Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, говорит топ-менеджер одной из авиакомпаний. По его словам, это может привести к банкротствам. О таких рисках говорил и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. За восемь месяцев 2020 года компании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек).

Источник: РБК

COVID-19 коронавирус пандемия субсидии
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