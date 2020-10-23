Авиагиганты в ожидании банкротств запросили у Мишустина ещё 50 млрд рублей

Авиакомпании попросили у Мишустина 50 млрд субсидий из-за коронавируса

Авиакомпании обратились к премьеру с просьбой дополнительно выделить ₽50 млрд субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Власти весной одобрили им субсидии на ₽23,4 млрд, но перевозчики получили лишь 60% от этой суммы.

Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма Тасуна. Письмо было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс: представитель Минтранса сообщил, что это обращение пока на рассмотрении, поэтому его комментировать преждевременно. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

РБК направил запросы в АЭВТ, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Как авиакомпании обосновывают свою просьбу

Один из собеседников РБК говорит, что сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 млрд руб. — около 30 млрд руб. в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд руб. в первом квартале 2021 года. Откуда правительство может взять эти деньги, источники РБК не уточняют.

Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, говорит топ-менеджер одной из авиакомпаний. По его словам, это может привести к банкротствам. О таких рисках говорил и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. За восемь месяцев 2020 года компании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек).

Источник: РБК