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"Вы все в маске из-за Китая": Наказать за распространение коронавируса КНР решил Трамп

09:30 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Президент США также обвинил своего противника на президентских выборах Джозефа Байдена в том, что он жертвует национальными интересами в угоду Пекину.

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Трамп заявил, что США примут меры против КНР в связи с распространением коронавируса

Соединенные Штаты намерены принимать меры против Китая, считая его виновным в распространении нового коронавируса в мире. С таким заявлением выступил на предвыборной встрече со сторонниками в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Что вы будете делать с Китаем?" - спросил у главы администрации США ведущий дискуссии. "Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, - это позор", - ответил Трамп. Он отказался уточнить, какие именно шаги планирует делать Вашингтон. "Мы много чего будем делать в отношении Китая", - повторил президент. "То, что они учинили с этой страной, с этим миром <...> Вы сидите в маске из-за Китая", - считает американский лидер.

Республиканец Трамп также обвинил своего противника на нынешних американских президентских выборах Джозефа Байдена в том, что он жертвует национальными интересами в угоду Пекину. "Байден куплен Китаем. Байден принял $1,5 млрд под управление своего сына <...>. Байден - слабак, когда дело касается Китая. Байден был слабаком, когда дело касается Китая, с самого начала", - утверждал президент.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении нового коронавируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн ранее подчеркивал, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия сша Дональд Трамп Джозеф Байден
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