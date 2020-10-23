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Здоровье

Стоматологическая клиника "Колибри": Сколько прослужат виниры?

09:22 23.10.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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Ничто так не сокращает срок службы виниров, как плохая гигиена полости рта: если из-за кариеса разрушается зуб, его незащищенная виниром часть,то не устоять и самому виниру.

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Срок службы современных керамических виниров составляет 15-20 лет

В ответ на этот вопрос любой врач стоматолог скажет ,что очень многое зависит от того, насколько бережно вы сами будете относиться к своим винирам.
На срок службы виниров влияет, прежде всего, то, из чего они сделаны.
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Срок службы современных керамических виниров составляет 15-20 лет. Это связано, во-первых, с тем, что стоматологический фарфор –довольно твердый материал, устойчивый к истиранию. И, во-вторых, с тем, что установка винира на зуб является сложной и технологичной операцией.
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В 2007 году компания "Layton and Walton" привела такую статистику: через 5-6 лет пациенты сохраняют в целости 96% виниров, через 10-11 лет – почти столько же, 93%, а через 15-20 лет – 73% виниров продолжают радовать своих владельцев. Почему не 100%? Да потому, что иногда люди портят дело своими руками - то есть своими зубами, не выполняя простейших требований по уходу за винирами.
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Ничто так не сокращает срок службы виниров, как плохая гигиена полости рта: если из-за кариеса разрушается зуб, его незащищенная виниром часть,то не устоять и самому виниру. Губительно и механическое воздействие – удары в область передних зубов, привычка грызть твердую пищу.
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Поэтому очень важно соблюдать все рекомендации, которые вы получите после установки виниров.
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Ждем Вас на консультацию по адресу: ул. Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
Запись по т.8 (383)2-383-078.

Источник: Раздел стоматологической клиники "Колибри" на сайте Весь Бердск

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