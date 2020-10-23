Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 23-25 октября 2020 года

Характеристики Луны на 23 октября 2020 года
На дату 23.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 23.10.2020 в 16:24)». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 48%. Восход Луны в 15:09, а закат в 22:15.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 14:25 22.10.2020 по 15:09 23.10.2020
- 8 лунный день c 15:09 23.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 23 октября 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
7 лунный день (+)
23 октября 2020 года в 12:00 - 7 лунный день. стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.
Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.
Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят Вам получить энергию природы.
Эмоциональный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения и интересы.
Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии, творите добро и оно воздастся. С одной стороны Ваш эмоциональный фон стабилизируется, а вот сексуальная энергия набирает обороты, чем внимательнее вы отнесетесь к своим волосам, тем больше флюидов вы будете излучать.
Первая четверть (±)
Луна находится в фазе Первая четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 24 октября 2020 года
На дату 24.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 59%. Восход Луны в 15:38, а закат в 23:31.
Хронология лунных дней
- 8 лунный день c 15:09 23.10.2020 по 15:38 24.10.2020
- 9 лунный день c 15:38 24.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 24 октября 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
8 лунный день (−)
24 октября 2020 года в 12:00 - 8 лунный день. вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать негативные чувства к Вам.
Постарайтесь выбрать подходящих зрителей, людей добрых и светлых. Если Вам предстоит публичное выступление перед незнакомыми людьми старайтесь все-таки сдерживать свои эмоции.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 25 октября 2020 года
На дату 25.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 68%. Восход Луны в 15:59, а закат в --:--.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 15:38 24.10.2020 по 15:59 25.10.2020
- 10 лунный день c 15:59 25.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 25 октября 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
9 лунный день (±)
25 октября 2020 года в 12:00 - 9 лунный день. стрижка сегодня - отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте.
Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции.
Прическа на сегодня, высокая но скромная.
Сегодня вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблазнам. Всему виной энергия космоса. Сегодня она влияет на людей негативно, они могут стать обидчивыми, завистливыми. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь свести общение с незнакомцами к минимуму.
Девятый лунный день достаточно противоречив, но именно сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который возможно уже дано Вас мучил. Все что вы сегодня увидите может нести важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса