Я лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию, заявил Путин

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

Владимир Путин на форуме «Валдай» прокомментировал отравление Алексея Навального. Он заявил, что если бы власти хотели бы кого-то отравить, то его бы не отправили на лечение в Германию.

Он также заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки Навального на лечение в Германию. Это произошло после того, как к нему обратилась жена оппозиционера Юлия.

«Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно… Во всяком случае, если бы власти хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — сказал Путин.

Он напомнил, что по версии правительства Германии, Навального отравили «Новичком», после этого российские власти попросили предоставить биологические материалы и официальное заключение.

«Чтобы у нас появились официальные и юридикоформальные основания для возбуждения уголовного дела. Ну чего здесь такого мы попросили? < …> В разговоре с одним европейских лидеров я предложил, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, шведскими, немецкими, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И этим материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. И если это действительно криминальное событие — расследовать это. Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет», — заявил президент России.

Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву 20 августа. В течение двух суток он находился в омской больнице, местные врачи утверждали, что его нельзя отправить на лечение в другую страну, так как оппозиционер якобы нетранспортабелен из-за нестабильного состояния. Утром 23 августа Навального отправили на медицинском самолете в берлинскую клинику «Шарите».

7 сентября его вывели из комы. Немецкие токсикологи нашли в его организме следы яда из группы «Новичок». Правительство Германии утверждает, что политик был отравлен. Российские власти отрицают свою причастность к отравлению.

В середине октября Евросоюз ввел санкции из-за отравления Навального. Под них попал шесть россиян, в том числе замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников.

Источник: Кремлин