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Помогают покупать лекарства и продукты пожилым людям студенты-спасатели из Новосибирска

10:05 23.10.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Волонтёрскую работу активизировали из-за осложнённой эпидобстановки.

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Новосибирские студенты-спасатели оказывают адресную помощь

В настоящее время, в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в регионе, Новосибирское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) активизировало волонтерскую работу. Более 80 студентов-спасателей принимают участие в различных профилактических мероприятиях, работах по дезинфекции, а также по оказанию адресной помощи пожилым и маломобильным людям.

На прошедшей неделе было проведено обучение добровольцев студенческих спасательных отрядов особенностям волонтерской работы в особых санитарно-эпидемиологических условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. После обучающих занятий, а также инструктажа по технике безопасности, на помощь пожилым и маломобильным людям готовы прийти студенты-спасатели Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирской государственной академии водного транспорта, колледжа телекоммуникаций и информатики, участники военизированного горно-спасательного студенческого отряда «Северный Волк». Также подключился резерв Новосибирского отделения ВСКС из числа участников акции «Мы вместе», проходившей летом этого года. Общая численность группировки составила 87 человек, которая задействована в участии в профилактических мероприятиях, мероприятиях по обработке социально значимых объектов, доставке продуктов и медикаментов гражданам старше 65 лет.

Вместе с тем студенческий спасательный отряд «SALUS» Новосибирского педагогического университета параллельно работает в этом направлении. Студенты-спасатели «SALUS» получают заявки от Волонтерского корпуса Новосибирской области, после чего выезжают для оказания помощи нуждающимся людям, которые самостоятельно не в силах сходить в магазин за продуктами, приобрести и донести до дома лекарства из аптек. Волонтёры также вручают памятки по пожарной безопасности в быту и помогают маломобильным гражданам по хозяйству.

Работа добровольцев организована по инициативе Главного управления МЧС России по Новосибирской области и будет продолжаться по мере необходимости и по фактам поступления обращений за помощью.

Одинокие пожилые и маломобильные люди, проживающие в Новосибирске, могут обратиться в Новосибирское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей и озвучить свои потребности в помощи по телефону: 8 -913-796-79-72.

Во всех регионах России продолжена акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. За помощью волонтеров можно обратиться на горячую линию по телефону: 8-800-200-34-11.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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