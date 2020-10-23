Отправили в отставку: Первого замдиректора ФСБ Смирнова уволил Путин

О вероятной отставке Смирнова говорили еще в июле 2019 года после резонансного ареста сотрудников центрального аппарата ФСБ по подозрению в вооруженном налете, а также арестов полковников Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева из управления «К».

За 2019 года Сергей Смирнов задекларировал самый высокий доход среди сотрудников ФСБ

Генерал Сергей Смирнов занимал эту должность с 2003 года. Один из самых влиятельных сотрудников ФСБ курировал в том числе департамент военной контрразведки и службу экономической безопасности.

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», — сообщил РБК один из собеседников.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух с половиной лет был начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в центр общественных связей ФСБ России.

Смирнов работал в органах госбезопасности с сентября 1974 года, в частности служил в Управлении КГБ по Ленинградской области на оперативных и руководящих должностях. В конце 1990-х он перешел в центральный аппарат ФСБ, а в начале 2000-х стал замдиректора Федеральной службы охраны. Затем возглавил управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области. С 2003 года — первый заместитель директора ФСБ.

О вероятной отставке Смирнова говорили еще в июле 2019 года после резонансного ареста сотрудников центрального аппарата ФСБ по подозрению в вооруженном налете, а также арестов полковников Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева из управления «К». Тогда источники РБК сообщали, что ожидают отставки генерала, так как он напрямую взаимодействовал с Фроловым и Черкалиным.

В качестве его возможного преемника источники РБК называли начальника СЭБ Сергея Королева. Ранее он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ. В начале октября о том, что Королев может занять пост Смирнова, также сообщал источник, близкий к ФСБ.

Источник: РБК