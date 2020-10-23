Сбивать гиперзвуковые ракеты научилась ПВО в России

Несмотря на то, что передача данных между ними и ракетой занимает доли секунды, это недопустимо большое время, когда речь идет о перехвате гиперзвукового изделия. Поэтому боеприпас должен быть самонаводящимся.

Не одним Махом: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Эксперты считают, что зенитные комплексы С-300В4 обеспечат защиту даже от тех боеприпасов, что еще только разрабатываются за рубежом.

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Завершен комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии. Об успехах в его создании регулярно заявляет президент США Дональд Трамп. По словам экспертов, «трехсотые» ЗРС, оснащенные новейшими российскими ракетами, обеспечат надежную защиту от зарубежных разработок на 10–15 лет вперед.

Защита от «super duper missile»



Испытания С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В настоящее время они завершены. Зенитная система подтвердила свои возможности перехватывать перспективные разработки: оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты.

Способность поражать гиперзвуковые цели «трехсотый» комплекс получил благодаря новой, созданному специально для него боеприпасу. Ранее Минобороны сообщило, что «новейшая ракета ЗРС С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость, что позволяет гарантированно уничтожать различные цели, в том числе крылатые и оперативно-тактические ракеты. ЗРС данного типа поражают все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника на дальностях до 400 км».

Сегодня гиперзвуковое оружие есть только у России. В зарубежных странах оно находится на стадии разработки. Но средства обороны всегда создаются с перспективой на 10–15 лет — чтобы защитить не только от современных средств нападения, но и от тех, что появятся в будущем, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Серия комплексов С-300В2 и С-300В4 изначально разрабатывались для противоракетной обороны на театре военных действий, — пояснил он. — Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле.

В этом году президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у Америки есть «супер-пупер ракета» (super duper missil), скорость которой превышает звуковую в 17 раз. Российская разработка, по утверждению Трампа, достигает пяти скоростей звука, а Китай создает изделие со скоростью в 5–6 превышающей звуковую.

Пентагон подтвердил слова президента, заявив, что они ведут работы по созданию линейки сверхзвуковых ракет, «чтобы противостоять нашим оппонентам». Впрочем, утверждения о 17-кратном превышении скорости звука пока никак не подтвердились. В начале сентября американское военное ведомство отчиталось об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом командование ВС США признавало, что отстает в этой области от России и Китая.

В середине октября американский журнал Air Force Magazine впервые назвал некоторые официальные характеристики перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW, которую разрабатывает компания Lockheed Martin. Директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США генерал-майор Эндрю Гебара заявил изданию, что изделие может за 10–12 минут пролететь тысячу миль (примерно 1,6 тыс. км). То есть, американская разработка двигается со скоростью примерно 6,5–8 Махов.

Быстрая, самонаводящаяся



С-300В4 считается прорывным комплексом защиты от любых видов воздушного нападения. Возможности этой ЗРС позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем может классическая «трехсотка». Это заметно отодвигает зону поражения воздушных целей. Новые системы могут гарантированно перехватывать головные части ракет средней дальности. В составе ЗРС есть специальные узконаправленные радары и пусковые установки с возможностью поражать баллистические ракеты.

В состав комплекса С-300В4, судя по открытым источникам, входят два типа ракет: средней дальности с радиусом действия 100–120 км и большой дальности, способные поражать цели на дальности более 200 км. Именно последние изделия могли быть модернизированы до таких характеристик, которые позволяют поражать гиперзвуковые цели, предполагает редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Возможностью перехватывать оперативно-тактические ракеты обладала еще предыдущая модификация комплекса С-300В, — рассказал он «Известиям». — Сейчас номенклатура целей расширена. Во-первых, за счет модернизации оборудования, в частности, РЛС и командного пункта. А во-вторых, за счет более современных ракет. У них и топливо эффективнее, и аппаратная часть системы управления совершеннее.

По словам Дмитрия Корнева, основная проблема перехвата гиперзвуковых аппаратов заключается не только в их скорости, но и в том, что они идут на относительно малой высоте и маневрируют. Если баллистическую ракету можно обнаружить за несколько тысяч километров, когда она поднимается на высоту, то низколетящий объект будет обнаружен гораздо позднее, и времени на реагирование останется мало.

— Система перехвата гиперзвуковых аппаратов должна быть очень быстрой, — пояснил эксперт. — Это относится, прежде всего, к вычислительным комплексам и системам управления и обнаружения. Кроме того, ракета, выпущенная по маневрирующей цели, должна будет сама маневрировать, причем с еще большими перегрузками. Иначе она просто не сможет повернуть в сторону изменившей направление полета объекта.

По мнению эксперта, большую роль здесь играет система наведения ракет. Наземные средства для этого не очень подходят. Несмотря на то, что передача данных между ними и ракетой занимает доли секунды, это недопустимо большое время, когда речь идет о перехвате гиперзвукового изделия. Поэтому боеприпас должен быть самонаводящимся. В перспективе они смогут оснащаться несколькими поражающими элементами, которые будут разлетаться по разным траекториям, предположил Дмитрий Корнев.

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Обновленная версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4 500 м/с. Дальность поражения — 400 км.

На сегодня это самая дальнобойная система в своем классе. В нее заложен большой потенциал для модернизации. В перспективе новые возможности позволят поражать и гиперзвуковые летательные аппараты.

Источник: Известия