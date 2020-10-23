23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Спорт

Как сыграл ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

10:12 23.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Отмечается, что в этом матче не смогли принять участие защитник Марио Фернандес, у которого результат теста на коронавирус показал сомнительный результат, а также защитники Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

% name% title
ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
стреча прошла на стадионе «Лаванталь» в австрийском Вольфсберге и закончилась со счетом 1:1. У российской команды год на 5-й минуте забил Адольфо Гайч, у австрийцев отметился Михаэль Линдт, который забил мяч с пенальти на 42-й минуте.

Отмечается, что в этом матче не смогли принять участие защитник Марио Фернандес, у которого результат теста на коронавирус показал сомнительный результат, а также защитники Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

20 октября российский футбольный клуб «Локомотив» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. Голы в составе «Локомотива» забили Антонио Эдер и Виталий Лисакович, в составе «Зальцбурга» — Доминик Собослаи и Златко Юнузович.

футбол чемпионат ЦСКА
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите футбол?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСгорели Toyota Vista Ardeo и баня на даче в СНТ Бердска
10:42 23-10-2020
Сгорели Toyota Vista Ardeo и баня на даче в СНТ Бердска
Смертельное ДТП: Вылетел в кювет водитель на ВАЗ-2107 на трассе Купино-Березовка
10:39 23-10-2020
Смертельное ДТП: Вылетел в кювет водитель на ВАЗ-2107 на трассе Купино-Березовка
Убит в ходе теракта Муфтий Дамаска при взрыве машины
10:35 23-10-2020
Убит в ходе теракта Муфтий Дамаска при взрыве машины
Сбивать гиперзвуковые ракеты научилась ПВО в России
10:30 23-10-2020
Сбивать гиперзвуковые ракеты научилась ПВО в России
Как спастись в сильную и затяжную магнитную бурю в конце октября 2020 года: Что можно и нельзя кушать в эти дни
10:25 23-10-2020
Как спастись в сильную и затяжную магнитную бурю в конце октября 2020 года: Что можно и нельзя кушать в эти дни
БердскЗапретила развлекаться и посещать торговые центры родителям с детьми в досрочные каникулы начальник образования Бердска Тузова
10:22 23-10-2020
Запретила развлекаться и посещать торговые центры родителям с детьми в досрочные каникулы начальник образования Бердска Тузова
Отправили в отставку: Первого замдиректора ФСБ Смирнова уволил Путин
10:21 23-10-2020
Отправили в отставку: Первого замдиректора ФСБ Смирнова уволил Путин
Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?
10:15 23-10-2020
Как работают временные госпитали-родеры для зараженных COVID-19 в России?
БердскБез "намордников" под пальмами мечтают встретить Новый год 2021 жители Бердска
10:13 23-10-2020
Без
Как сыграл ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
10:12 23-10-2020
Как сыграл ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы