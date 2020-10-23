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Без "намордников" под пальмами мечтают встретить Новый год 2021 жители Бердска

10:13 23.10.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay
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"Тут люди думают как бы новый год в реанимации не встретить, в аптеках лекарства кончились, а ты про пальмы", - считают бердчане.

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Новый 2021 год не за горами

Пользователи социальных сетей уже всерьез устали от масочного режима и хотят встретить новый год «без намордника и под пальмами».

В ответных комментариях некий Серега Местный оптимистично рассказывает, что неделю назад вернулся из Турции и даже не попал на карантин.

Но в целом таких счастливчиков меньшинство.

Остальные сетуют:

- Тут люди думают как бы новый год в реанимации не встретить, в аптеках лекарства кончились, а ты про пальмы, - пишет Вадим Галиев.

Дальше дискуссия ушла в обсуждение ситуации вокруг нехватки лекарственных препаратов в бердских аптеках и выводам, что большинству бердчан, увы, придется удовлетвориться Обским морем и привычными елками.

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"Волга-3110" масочный режим намордник Новый год 2021 пальмы
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