Без "намордников" под пальмами мечтают встретить Новый год 2021 жители Бердска

"Тут люди думают как бы новый год в реанимации не встретить, в аптеках лекарства кончились, а ты про пальмы", - считают бердчане.

Новый 2021 год не за горами

Пользователи социальных сетей уже всерьез устали от масочного режима и хотят встретить новый год «без намордника и под пальмами».

В ответных комментариях некий Серега Местный оптимистично рассказывает, что неделю назад вернулся из Турции и даже не попал на карантин.

Но в целом таких счастливчиков меньшинство.

Остальные сетуют:

- Тут люди думают как бы новый год в реанимации не встретить, в аптеках лекарства кончились, а ты про пальмы, - пишет Вадим Галиев.

Дальше дискуссия ушла в обсуждение ситуации вокруг нехватки лекарственных препаратов в бердских аптеках и выводам, что большинству бердчан, увы, придется удовлетвориться Обским морем и привычными елками.

________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.