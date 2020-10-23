Запретила развлекаться и посещать торговые центры родителям с детьми в досрочные каникулы начальник образования Бердска Тузова

Родители должны занять детей дома, отметила Жанна Леонидовна. Все это сделано, чтобы остановить вторую волну пандемии. Во время каникул в классах проведут генеральные уборки.

Каникулы во вторую волну пандемии в Бердске объявили досрочно

23 октября на оперативном штабе Бердска выступила начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Напомним, с 26 октября по 8 ноября досрочно объявлены каникулы в школах Бердска из-за второй волны пандемии коронавируса. Такое решение было принято на оперативном штабе региона по противодействию коронавируса. Жанна Леонидовна отметила, что во время каникул в классах будут проведены генеральные уборки.

- На время каникул родителям нужно завлечь детей и побыть с ними дома. Не желательно посещать места массового скопления людей, торговые центры, - сказала Жанна Леонидовна.

Учреждения дополнительного образование также будут работать в особом режиме, заявила Тузова. Но не назвала в каком именно.

- В ближайшее время мы объявим режим работы дополнительного образования, - сказала Жанна Леонидовна.

Могут ли дети посещать платные секции в каникулы? На этот вопрос начальник управления также пока не дала ответа.