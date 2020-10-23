Чтобы чиновникам стыдно стало: Дети засыпали дорогу конфетами и песком. Сморите видео

Дети в Саранске засыпали ямы на дорогах конфетами, сообщает местный паблик "Доска позора".
Ролик, как дети засыпают ямы песком и конфетами на улице 2-Набережная в столице Мордовии, набрал более 22 тыс. просмотров.
Согласно информации, акция прошла, пока сотрудники дорожного хозяйства города отмечали профессиональный праздник и получали награды.
В будущем импровизированная строительная компания "Варуся" планирует привлечь большее количество юных сотрудников, потому что разбитый "участок дороги очень большой" и шесть малышей не справляются.
Отмечается, что эта улица очень важна для жителей города.