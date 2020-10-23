23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Чтобы чиновникам стыдно стало: Дети засыпали дорогу конфетами и песком. Сморите видео

11:45 23.10.2020 Фото: стоп-кадр видео
0

Для детей это была игра, а для взрослых – один шаг к решению серьёзной проблемы.

% name% title
Дети в Саранске засыпали ямы на дорогах конфетами

Дети в Саранске засыпали ямы на дорогах конфетами, сообщает местный паблик "Доска позора".

Ролик, как дети засыпают ямы песком и конфетами на улице 2-Набережная в столице Мордовии, набрал более 22 тыс. просмотров.

Согласно информации, акция прошла, пока сотрудники дорожного хозяйства города отмечали профессиональный праздник и получали награды.

В будущем импровизированная строительная компания "Варуся" планирует привлечь большее количество юных сотрудников, потому что разбитый "участок дороги очень большой" и шесть малышей не справляются.

Отмечается, что эта улица очень важна для жителей города.

конфеты ремонт дорог ямочный ремонт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отреагируют чиновники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 23 октября 2020 в регионе
13:08 23-10-2020
Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 23 октября 2020 в регионе
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
13:01 23-10-2020
Подпишитесь на рассылку
Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе
13:00 23-10-2020
Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе
Обманным путем лишись всей недвижимости вдовы и дочери актера Баталова, дело взял под контроль Бастрыкин
13:00 23-10-2020
Обманным путем лишись всей недвижимости вдовы и дочери актера Баталова, дело взял под контроль Бастрыкин
Бердск"Фекалии выедают глаза": От вони до рвоты сбежали к родным жильцы 1 этажа дома №5 в Микрорайоне Бердска. Попал на видео затопленный нечистотами подвал 1
12:46 23-10-2020
БердскСобственника заброшки кирзавода БРЗ нашли власти Бердска. Будут строить мусорное или химпроизводство?
12:45 23-10-2020
Собственника заброшки кирзавода БРЗ нашли власти Бердска. Будут строить мусорное или химпроизводство?
На какой срок продлят "дачную амнистию", узнайте
12:41 23-10-2020
На какой срок продлят
БердскАнтирекорд по заболевшим учителям побил лицей №7 в Бердске в октябре 2020. 11 классов из 33 со всех школ на карантине
12:40 23-10-2020
Антирекорд по заболевшим учителям побил лицей №7 в Бердске в октябре 2020. 11 классов из 33 со всех школ на карантине
БердскСколько зараженных COVID-19 нашли за сутки на 23 октября в Бердске. Цифра пугает
12:31 23-10-2020
Сколько зараженных COVID-19 нашли за сутки на 23 октября в Бердске. Цифра пугает
Жуткая авария: Въехала в прицеп стоящего на обочине трактора с 9-метровыми бревнами легковушка на трассе в темноте
12:31 23-10-2020
Жуткая авария: Въехала в прицеп стоящего на обочине трактора с 9-метровыми бревнами легковушка на трассе в темноте