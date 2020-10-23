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"Я лучше тебя убью и сяду за это, чем сяду как педофил": Выбросилась из окна в одних тапочках из-за изнасилования отчимом с 8 лет 16-летняя падчерица в Новосибирске

11:42 23.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Страница в соцсети пострадавшей
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Девушку доставили в полицию. После 13-часового допроса подросток отказалась от обвинений. Страшная жизнь девочки в нашем материале.

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Девушку насиловали 8 лет, уверяет общественница

В Новосибирске следственный комет проводит проверку по факту насилия над 16-летней девушки. 8 лет отчим уроженец Таджикистана издевался на ребенком. Кроме того, по вине родителей девочка пропустила два года школы. «Курьер. Среда. Бердск» пообщался с активистской Анна Тажеевой, которая добивается правосудия в этом непростом деле.

- Отчим начал насиловать Лину (имя изменено - прим. ред.) с 8 лет. Впервые это произошло так: мужчина сказал девочке, что покажет сосиску и снял штаны. С этого случая не родной отец занимался с падчерицей оральным и анальным сексом на протяжении 8 лет. Первый раз ребенок обратился к маме, но она не поверила, подумала, дочка сочиняет, - рассказала страшные подробности правозащитница Анна Тажеева "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 23 октября.

Всего в этой семье растут 5 детей вместе с 16-летней пострадавшей. На плечи Лины легли обязанности по воспитанию младших детей. Она готовила и убирала на всю семью, в том числе и на отчима.

За все время только однажды у девочки была зафиксирована травма, перелом ключицы в 14 лет. Последний раз девушка была в школе в 2018 году. Затем ее увезли в Таджикистан на два месяца, а после возвращения документы в школу не отнесли.

Со слов Анны Тажеевой, Лине доставалось и от родной матери:

- Был такой случай, когда девочка ночью укачивала годовалого ребенка. Лина набралась смелости и сказала маме: почему я должна качать, это твои дети. На что мать сказала - "ты должна и обязана". С психу девочка ударила по капюшону коляски, за что её мать жестоко избила, а отчим добавил.

Тажеева подчеркивает, мужчина относился дочке как к собственности, часто ревновал, говорил, что сделает ей ребенка, и тогда она точно от него никуда не уйдет. Также он говорил Лине такие слова: "я лучше тебя убью и сяду за это, чем сяду как насильник".

По словам общественницы, девушка не выдержала насилия и сбежала из дома, выпрыгнув в окно 1 этажа прямо в тапочках.

После того, как девушка решилась на откровенный разговор с Анной, правозащитница сразу обратилась в следственный комитет Новосибирской области. Несовершеннолетию девушку вызвали в полицию и продержали на допросе 13 часов. Ей не предоставили ни психолога, ни адвоката.

- Девочку дожимали, чтобы так она отказалась от слов об изнасиловании отчима, что в итоге она и сделала,- утверждает Анна Тажеева.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Новосибирской области. Там пояснили, что по данному факту проводится проверка.

16-летняя насилие в семье правозащитница
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От редакции

Как быть в таких ситуациях?

Т-Яна, 23 октября 2020 12:25
Девочку из семьи изъять обязательно, временное жизнеустройство в учреждении социальной защиты, где будет проводиться реабилитация, обучение. Наказать следует не только отчима, но и мать девочки, ей "сосиска" дороже ребенка! Бедный ребенок, жила в постоянном страхе остаться дома наедине с этой сволочью!

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