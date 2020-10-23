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«Величайший преступник в истории человечества»: О роли Сталина высказался Познер

12:15 23.10.2020
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По словам журналиста, мнение о том, что Сталин «не делал ничего ужасного», неверно.

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Познер оценил место Сталина в мировой истории

Журналист Владимир Познер оценил историческую роль лидера советского государства Иосифа Сталина.
По мнению телеведущего, действия Сталина на посту главы государства были "преступными".
"Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться", — сказал Познер, слова которого приводятся на его личном сайте.

Журналист напомнил о таких событиях сталинской эпохи, как создание системы лагерей ГУЛАГ и принудительную депортацию народов в Советском Союзе.
Кроме того, Познер отметил, что считает некорректным сравнения действий бывшего советского лидера с поступками других исторических деятелей, так как происходит сопоставление "неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран < …> с деяниями рук одного человека в одной стране".

вождь история память Владимир Познер Иосиф Сталин
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От редакции

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Максим, 23 октября 2020 12:45
Уважаемый Владимир Познер почему-то не вспомнил о том, что помимо создания системы лагерей ГУЛАГ и принудительной депортации народов, при Сталине была одержана победа в Великой Отечественной войне, достигнут значительный прогресс в индустриальном и экономическом развитии, улучшилось образование и медицина.
Мне кажется некорректным учитывать только негативные "деяния рук одного человека в одной стране" и присваивать штамп "величайшего преступника в истории человечества".
Про преступления Гитлера Познер почему-то здесь скромно умолчал...

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