Табачный рынок берут в тиски: Госдума нашла способ добить контрафакт

После того, как по рекомендации Минфина было решено повысить акцизы на табачную продукцию в 2021 году на 20%, возникло две проблемы, с одной из которых справятся новым повышением.

Табачные компании лишат скрытых скидок

В Госдуме намерены устранить путаницу в розничных ценах на сигареты.

В России могут установить единую цену на табак, дешевле которой продавать курильщикам сигареты и папиросы будет запрещено. Предполагающий это законопроект 22 октября Госдума приняла в первом чтении. Таким образом, парламентарии рассчитывают убить сразу двух зайцев — снизить число любителей «подымить» и ужесточить борьбу с контрафактом.

Цена должна быть одна



Действующие законы оставляют простор для манёвра производителям, решившим заинтересовать курильщиков ценой на свою продукцию. С одной стороны, скидки на табак запрещены и сейчас. С другой — в законодательстве есть такие понятия, как максимальная розничная цена на сигареты (причём пока что устанавливают её сами производители) и цена минимальная, которая может быть ниже на 25%. И это — скрытая скидка, уверены депутаты. Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу запрещено, по их мнению, должна быть одна и рассчитываться в порядке, утверждённом государством, а не табачными компаниями.

Главная цель законопроекта — уменьшить спрос на табак, подчеркнул член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко: «Чем дороже стоит изделие, тем его реже покупают».

Не менее важно, что такой шаг позволит резко снизить объёмы дешёвой контрафактной и контрабандной продукции на российском рынке. «Это, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС, налога на прибыль», — уверен один из авторов документа, член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер.

Пока что единого, экономически обоснованного ценового порога, дешевле которого сигареты не могут быть проданы потребителю, в России нет — как результат возникает путаница, и рынок активно насыщается сомнительным табаком по экономически необоснованным, заниженным ценам.

К примеру, по данным статистики, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России сегодня около 115 рублей, нелегальной — 45-55 рублей. И это притом что только налоговая составляющая в цене табака свыше 60 рублей. «Таким образом, у нас на рынке распространяется табачная продукция, которая стоит меньше, чем те налоги, которые установлены государством», — подчеркнул Веллер.

Табачный контрафакт захватывает рынок весьма активно: уже сегодня, по оценкам экспертов, нелегальных сигарет в России чуть более 10% рынка. Если дело такими темпами пойдёт и дальше, к концу года более 20 миллиардов сигарет может продаваться в России без уплаты налогов и сборов.

Учитывая же значительное повышение акцизов на табачную продукцию, начиная с 2021 года без дополнительных барьеров нелегальный рынок сигарет стремительно разрастётся, предупредил Веллер.

Контрафакт увидят сразу



Согласно законопроекту, принятому 22 октября в первом чтении, определять цену табака, ниже которой производители не смогут устанавливать розничную стоимость, будут в порядке, утверждённом Правительством. Это станет индикатором как для курильщиков, так и контролирующих органов, которым станет проще выявлять продукцию нелегального происхождения, рассчитывают в Госдуме. Кроме того, эта мера позволит МВД наконец оценивать ущерб государству от торговли контрабандой.

Этот законопроект — лишь одна из инициатив, направленных на борьбу с курением. Так, в конце сентября в первом чтении был принят документ, регламентирующий максимальный объём табачной продукции без российской маркировки, разрешённый к ввозу и перевозке по стране. Он может составить 600 сигарет на одного человека, то есть 30 пачек, или три стандартных блока. Вместо них можно ввезти 150 сигар (или сигарилл) или 750 граммов табака. Разрешат привезти все эти товары и в ассортименте, но только если их общий вес не превысит 750 граммов.

Также идёт работа над поправками в КоАП, предусматривающими штрафы за нарушение закреплённых в законодательстве лимитов на ввоз табака. Готовится и закон об уничтожении контрафактных сигарет и оборудования, на котором их произвели.

Источник: pnp