Собственника заброшки кирзавода БРЗ нашли власти Бердска. Будут строить мусорное или химпроизводство?

Вице-мэр Владимир Захаров заверил, что пока никаких работ на пустыре в районе бердского кладбища нет. Но все свои планы владелец земли «должен озвучить». Смотрите видео.

Заброшенному кирзаводу БРЗ собственник ищет применение

Проясняется ситуация с заброшенным зданием кирпичного завода БРЗ на пустыре в районе бердского кладбища. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», появились заинтересованные в реанимации заброшки.

По сведениям из достоверных источников, некто под грифом «секретно» заказывает строительную технику для работ в том месте. Предполагают, что собираются строить либо мусороперератывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ. Возможно, он будет связано с будущим полигоном твердых коммунальных отходов, который намеревались соорудить «под носом у Бердска» на искитимской земле.

Неделю назад вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не смог ответить «Курьер. Среда. Бердск», что происходит на заброшенном участке бывшего Бердского радиозавода. Но обещал выяснить.

- Пока никаких работ там не ведется. Да, участок со строением находится в собственности. Собственника мы выявили. Знаем его фамилию. Он проживает в городе Бердске. Но могу сказать, что никто пока не получал никаких разрешений ни на какие работы в том месте. Будем ждать, когда проявится. Если у собственника есть какие-то планы, он должен их озвучить, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров 23 октября.

Стоит отметить, что после первой публикации о возможном возрождении заброщки БРЗ в редакцию позвонил человек, представившийся владельцем земли и заявивший, что сведения о будущем использовании участка и развалившегося строения не соответствует действительности. Но сначала отказался раскрывать подробности. А после и вовсе перестал отвечать на звонки.

Между тем, жители Южного микрорайона уже насторожились, поскольку заброшенный кирзавод находится на полях между бердским кладбищем и их домами ближе к речке Гуменке (поворот направо перед кладбищем по щебеночной дороге).

Напомним, что Бердский радиозавод был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он не только выпускал радиолы, проигрыватели, магнитофоны и другую радиоаппаратуру. В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Большая часть жилья и соцкультбыта в Бердске в те годы были построены БРЗ. Он имел свой кирпичный завод, который снабжал все стройплощадки своим кирпичом. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

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