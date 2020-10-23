"Я никогда не получал никаких денег от России": Обвинил Байдена в получении через Путина $3,5 млн Трамп

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения очередных выборов в США будет появляться все больше инсинуаций подобного рода. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Трамп заявил, что никогда не получал деньги от России

При этом американский лидер вновь заявил, что кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден получил от РФ $3,5 млн.

Президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения своего соперника на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена заявил в четверг, что никогда не получал никаких денег от России.

"Я никогда не получал никаких денег от России", - сказал Трамп во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с Байденом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Трансляцию дебатов ведут центральные телеканалы. Он также вновь утверждал, что Байден получил от РФ $3,5 млн. По его словам, эти средства якобы поступили "через [президента России Владимира] Путина, потому что он был дружен с бывшим мэром Москвы". "Когда-нибудь придется объяснить, почему получены $3,5 млн. <...> Ты должен прояснить это перед американцами. Возможно, сделать это прямо сейчас", - сказал глава Белого дома.

Трамп неоднократно упрекал Байдена, который ранее был вице-президентом США, в том, что его сын якобы получил от супруги бывшего мэра Москвы, российской предпринимательницы Елены Батуриной $3,5 млн. Соответствующие утверждения приводились в докладе, распространенном ранее членами Сената Конгресса США от Республиканской партии.

"Я не получал деньги из Китая, ты - да. Я не получал от Украины, ты - да. Я не получал из России, ты - да", - сказал Трамп, предположив, что его оппонент якобы может до сих пор получать средства из РФ.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отметали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения очередных выборов в США будет появляться все больше инсинуаций подобного рода. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Источник: ТАСС