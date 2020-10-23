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«Нос не закрыт - считай, что без маски»: Надевать ее до глаз просит пассажиров вице-мэр Бердска Захаров

13:30 23.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Облавы» на общественный транспорт с проверкой соблюдения масочного режима будут продолжаться. Во вторую волну коронавируса, когда массово «заражаются и умирают», 90% пассажиров ездят в масках.

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Бердские маршрутки проверяют на соблюдение масочного режима с участием чиновников и полицейских
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Медики "скорой" ЦГБ Бердска устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют«Нос не закрыт - считай, что без маски»: Надевать ее до глаз просит пассажиров вице-мэр Бердска ЗахаровЕщё 202 новостей

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров участвует в рейдах по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. «Облавы» проходят по инициативе и при участии минтранса Новосибирской области. Последняя такая проверка на дорогах состоялась 21 октября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Захарова, с линии ни один автобус или маршрутку не сняли, протоколы об административном правонарушении не составляли. Хотя нарушители были.

Замглавы считает, что рейды по соблюдению масочного режима в маршрутках должны проводить сами частные перевозчики — отслеживать, как работают их водители, все ли в масках, продезинфицирован ли салон. Именно работодатель решает, кого отстранять от работы за нарушения, ведь над ним висит административное наказание. Но кроме страха заплатить штраф, у перевозчиков и пассажиров, по мнению Захарова, должна быть реальная оценка ситуации — коронавирус не шутит, люди массово заражаются и умирают, пандемия ударила с новой силой и по Бердску.

- У нас, поверьте, есть чем заниматься, кроме того, что по утрам ловить транспорт на остановках. Это задача перевозчиков. Если, по их мнению, кто-то что-то нарушает, они вправе отстранить таких водителей. И это нужно делать, проявляя социальную ответственность, - высказался Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск», отметив, что в ходе последнего рейда с участием замминистра выявили нарушения: пассажиры сидели в маршрутках без масок. - Хотя таких уже мало. 90% людей надевают маски.

Безмасочников представители минтранса выводили из автобусов и «проводили беседы». При этом вице-мэр Бердска обратил внимание на то, что пассажиры в масках неправильно их носят:
- Вроде и маска есть на лице, а нос открыт. Таким дали рекомендации все-таки поднимать маски на нос. Если он не закрыт, считай, что ты без маски.

Владимир Захаров подчеркнул, что работа по выявлению безмасочников будет продолжена и «не надо обижаться» ни перевозчикам, ни водителям, ни пассажирам, поскольку «жизнь заставляет». Он напомнил: у минтранса есть полномочия составлять протокол об административном правонарушении на юридическое лицо, который грозит штрафом до 50 000 рублей.

- В последний рейд таких протоколов не составлено. Но я хочу, чтобы водители проявляли солидарность и участвовали в работе по профилактике. Не надо обижаться, это наше общее дело. У представителей минтранса, думаю, тоже нет особой радости вставать в 6 утра, чтобы в 8 часов быть в Бердске, - полагает замглавы.

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От редакции

Вы закрываете маской нос?

Аноним, 23 октября 2020 13:51
Когда администрация Бердска пойдёт рейдами по оборзевшим в беспределе аптекам города Бердска? Вот где полно непуганых беспредельщиков спекулирующих на боли народа по всем позициям!
Аноним, 23 октября 2020 13:56
"- У нас, поверьте, есть чем заниматься, кроме того, что по утрам ловить транспорт на остановках."

Считаю раз "работа чиновников" участвовавших в травле жителей не страдает неделями и месяцами, то её просто нет! Предлагаю оптимизировать расходы городской администрации Бердска и сократить ненужный чиновничий баласт на теле народа в тяжелейший кризис безденежья 2020 года в Бердске, когда нам и так есть от чего страдать кроме беспредела небожителей!

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