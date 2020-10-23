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"Не простудитесь на наших похоронах": пошутил о недоброжелателях России Путин

13:52 23.10.2020 Фото: кремлин.ру
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-Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные, — заверил президент.

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Путин пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей России

Послевоенный миропорядок был основан тремя державами, заявил Путин: США, СССР, Великобританией. Сейчас многое изменилось, и Россию «кто-то попытался вообще списать со счетов», предупредил президент.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин обозначил реакцию Кремля на предупреждения о торможении и «затухании» России.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент.

Послевоенный миропорядок основали три державы-победительницы: США, СССР и Великобритания, сказал Путин. Сейчас СССР не существует, а Россию «кто-то вообще попытался списать со счетов».

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные», — заверил Путин. «Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и отбросить как устаревшие. Нужно сохранить все основные механизмы международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов», — добавил президент.

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