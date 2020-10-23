Антирекорд по заболевшим учителям побил лицей №7 в Бердске в октябре 2020. 11 классов из 33 со всех школ на карантине

Коронавирус добрался до лицея №7

Коронавирус атакует школы Бердска. Так, заболели уже 22 ученика и 28 педагогов. В детских садах 2 заболевших ребёнка. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 11 школах. 8 групп в детских садах. По ОРВИ 4 закрытых класса, 1 группа детского сада. В какой школе больше всего зараженных, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 23 октября. Так, по данным Роспотребнадзора, на карантин из-за COVID-19 ушли 11 классов лицея №7 Бердска. И это новый антирекорд. К сожалению, классы отправили на 2-недельный карантин и дистанционное обучение из-за болезни педагогов. Там зараженных учителей оказалось 6. Из-за контакта с зараженными педагогами домой отправили порядка 200 школьников из 8 классов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 1 454 жителя города, из них 709 детей. Выздоровевших и выписанных - 347. Сегодня выявили еще 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе официально зарегистрировано 407 случаев коронавируса.