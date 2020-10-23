"Фекалии выедают глаза": От вони до рвоты сбежали к родным жильцы 1 этажа дома №5 в Микрорайоне Бердска. Попал на видео затопленный нечистотами подвал

В районе дома №7 и 9 Микрорайона КБУ устранял подпоры. Но причина потопа может крыться и в другом. Игорь спустился в подвал, а там залило фекалиями подвал больше чем по щиколотку.

Фекальные стоки затопили подвал дома №5 в Микрорайоне



Канализационными стоками затопило по щиколотку подвал дома №5 в Микрорайоне Бердска. Вонь стоит такая, что выедает глаза у жильцов 1 этажа.

- Еще позавчера вечером начало булькать из ванной. Я заподозрил неладное. Вчера днем жена пишет, что в квартире воняет как-то странно. Я не придал этому значения — попахивает, да попахивает. Вечером приду и разберусь. Пришел. В квартире не попахивает, а воняет, как будто канализация у меня дома проходит. Воняет до такой степени, что выедает глаза. Находиться вообще нереально. Сегодня утром жену увез к родителям. Планируем у родителей остаться. Вонь стоит невыносимая, - рассказал 23 октября «Курьер. Среда. Бердск» житель 1 этажа дома №5 в Микрорайоне Игорь Засыпкин.

Накануне Игорь спустился в подвал, а там залило фекалиями подвал больше чем по щиколотку.

-В той части, где канализация выходит из дома, из отверстия сочатся канализационные стоки.

Видео Игоря Засыпкина



После посещения подвала бердчанин позвонил в УК «Прогресс» и там ответили, что КБУ уже два дня устраняет аварию — работы ведутся.

-У меня такая ситуация: делаем ремонт. И мы замесили раствор, который нужно было нанести. И по этой вони до 2 часов ночи, чтобы уже сегодня там не находиться, мы делали стены. Между 2 и 3 часами ночи опять спустился в подвал опять— уровень стоков немного уменьшился. Сегодня утром вернулся к прежнему уровню.

Игорь с супругой живет в этом доме два месяца. Подобной картины еще не наблюдалось ни разу. Как говорят другие, проблема с канализацией не в их доме, есть другая, большая проблема, где-то что-то, видимо, засорилось, предположил бердчанин.

-Это даже не кошмар — это еще хуже. У меня жена очень реагирует на запахи. До рвоты. Это еще, если не спускаешься в подвал. А я в подвал спустился — так вообще задерживал дыхание. Потому что там даже один маленький вздох не сделать.

Игорь позвонил старшей по дому, она сказала, что ничего не знает. Позвонил в диспетчерскую и все узнал, подчеркнул Игорь Засыпкин.

По словам техдиректора КБУ Ирины Корниевской, 22 октября устраняли аварийную ситуацию в районе дома №49А в Микрорайоне по напорной нитке канализационного коллектора от КНС-4. Потом устраняли подпоры, которые были на участке домов №7 и 9 в Микрорайоне. Подпоры устранили. Все работы проведены.

То, что топит подвал, может быть много причин, отметила Ирина Анатольевна. Не всегда причина может быть в подпоре. Управляющая компания тоже должна за этим следить.

- Чтобы подвалы не топило, УК должны следить за этим, должны быть всегда плотно закрыты ревизии, если где-то неплотность, ее может выдавить давлением в подвал, нужно разбираться. Но если такое случилось, то последствия устраняет управляющая компания, - акцентировала Ирина Корниевская.

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