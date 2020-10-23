На какой срок продлят "дачную амнистию", узнайте

Дачная амнистия начала действовать с 1 сентября 2006 года. За 14 лет она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов - дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д.

Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет.

Авторами документа стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года — уже 14 лет. За это время она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов — дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д. Однако некоторые положения амнистии истекают 1 марта следующего года.

В частности, речь идет о порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках. После завершения амнистии владельцы участков должны будут руководствоваться уведомительным порядком, вступившим в силу в августе 2018-го: сообщать властями о начале и завершении строительства и ждать согласований.

Законопроект продлевает это положение на пять лет — до 1 марта 2026-го. Оформить права на дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, можно на основании техплана и декларации, составленной владельцем объекта. Все необходимые документы он сможет подать самостоятельно. При этом строения должны соответствовать параметрам, определенным в Градостроительном кодексе.

Кроме того, законопроект продлевает на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, если оно началось до введения уведомительного порядка, то есть до 4 августа 2018 года.

Источник: РИА Новости