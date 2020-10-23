Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе

По данным оперативного штаба на утро 23 октября в регионе зарегистрирован 15 861 случай COVID-19 (+175 за минувшие сутки), в том числе у 987 детей. 13 451 человек выписан с выздоровлением (+98 за сутки).
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 552 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.
Всего госпитализированы 78 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом .
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 702.
В больницы районов области госпитализированы всего 1 276 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 650 213 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 3 114 жителей области, 51 327 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 177 обращений, госпитализированы 30 пациентов.
Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу