Зараженных почти 16 000: страшная статистика COVID-19 на 23 октября 2020 в регионе

В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

175 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 23 октября в регионе зарегистрирован 15 861 случай COVID-19 (+175 за минувшие сутки), в том числе у 987 детей. 13 451 человек выписан с выздоровлением (+98 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 552 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

Всего госпитализированы 78 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом .

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 702.

В больницы районов области госпитализированы всего 1 276 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 650 213 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 114 жителей области, 51 327 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 177 обращений, госпитализированы 30 пациентов.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу