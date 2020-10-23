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Подняли по тревоге: Несколько вертолетов взлетели в небо над Новосибирском

13:44 23.10.2020 Фото: © ЦВО
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Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработают около 30 эпизодов.

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Вертолеты, поднятые по тревоге, пролетели над Новосибирском

Ночью стартовало учение армейской авиации.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа отработают около 30 эпизодов в ходе ночного летно-тактического учения. Новосибирск попал в число четырех регионов, в которых стартовали необычные ночные учения.

В ходе учения на военном аэродроме под Новосибирском несколько экипажей ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отработают пилотирование боевыми машинами ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

«Летчики выполнят воздушную разведку, сложное маневрирование на малых высотах и посадки на неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности без использования бортового осветительного оборудования. Особое внимание в ходе учения будет уделено скрытой переброске тактических групп и отработке ночного беспарашютного десантирования из режима висения», — объяснили в пресс-службе ЦВО.

От других подобных военных учений, это отличается тем, что отработка задач выполняется под покровом темноты с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

Добавим, что на днях в Новосибирской области военнослужащие спецназа Центрального военного округа во время учений уничтожили лагерь противника.

Источник: ndn.info

вертолет тревога учения
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