Самые благоприятные дни для свадьбы в ноябре 2020 года по лунному календарю

Фазы луны оказывают определенное действие на регистрацию брака и дальнейшую жизнь. Выбрав самый благоприятный день для свадьбы, вы сможете избежать неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером.

Выберите правильный день для такого важного события!

Луна может изменить в ту или иную сторону не только свадьбу, но и всю нашу жизнь. Чтобы не навредить себе при проведении свадьбы и брак был счастливым, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, знать, когда благоприятные дни для свадьбы, а когда стоит ее перенести. Ниже представлены самые благоприятные дни для свадьбы в ноябре 2020 года по мнению электронного журнала Мир космоса.

22 ноября 2020

Воскресенье, Фаза Луны: Первая четверть, 7, 8 лунный день, Первая четверть, Луна в знаке Рыбы, ↑ 14:24, ↓ 23:49

27 ноября 2020

Пятница, Фаза Луны: Растущая Луна, 12, 13 лунный день, Растущая Луна в знаке Телец, ↑ 15:19, ↓ 04:41

29 ноября 2020

Воскресенье, Фаза Луны: Растущая Луна, 14, 15 лунный день, Растущая Луна в знаке Телец, ↑ 15:47, ↓ 07:08

Влияние фазы луны на свадьбу

Правильно выбранная дата свадьбы может стать залогом счастливой и крепкой семейной жизни. Существует несколько основных правил, основанных на астрологии, которые смогут помочь вам обрести счастье в браке. Выбор даты – дело ответственное. Назначая дату бракосочетания, важно не только руководствоваться личными предпочтениями, но и учесть влияние лунного календаря свадеб на ноябрь 2020 года на тот или иной день.

Конечно, один лишь благоприятный день для брака, не спасёт Вашу семью, если Вы будете неуважительно общаться друг с другом и отстаивать своё "Я". Но есть дни, когда регистрация брака просто кодирует людей на будущую измену, вдовство или бездетность.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 14, 19 ноября.

Источник: mirkosmosa