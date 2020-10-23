Мать выкинула своего 7-месячного малыша в реку и заявила о его похищении в полицию

Женщина заявила, что переноску с ребенком у нее выхватили из рук

Когда женщина пришла в себя, переноски с младенцем уже не было

В октябре текущего года в квартире одного из домов города Челябинска, со слов матери ребенка, от заболевания скончался 7-месячный мальчик. Женщина с сожителем решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Источник: СК