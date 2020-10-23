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Из горла 5-летнего мальчика достали огромную пиявку, прожившую там больше года. Видео жесть

14:58 23.10.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Из-за огромного кровососа у ребёнка постоянно болело горло и он с трудом дышал. Были испробованы различные методы лечения, но ничего не помогало.

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Достали из горла пятилетнего ребёнка огромную пиявку, прожившую там больше года

Паразит, по мнению врачей, попал в организм с заражённой грязной водой и присосался к горлу.
В Китае хирурги извлекли из носа пятилетнего мальчика пиявку, которая прожила в его теле больше года, об этом сообщает Daily Mail.

Из-за огромного кровососа у ребёнка постоянно болело горло и он с трудом дышал. Были испробованы различные методы лечения, но ничего не помогало. В итоге паразита обнаружили врачи Народной больницы округа Шуанцзян в провинции Юньнань. Выяснилось, что он присосался к дыхательному горлу.
Медики считают, что пиявка попала в организм вместе с заражённой водой, которую пил мальчик. Момент операции был запечатлён на видео. Хирург вытащил коричневого червя из горла юного китайца с помощью пары щипцов.
Видео © Народная больница округа Шуанцзян, КНР

горло пиявка хирург
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