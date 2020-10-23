Из горла 5-летнего мальчика достали огромную пиявку, прожившую там больше года. Видео жесть

Из-за огромного кровососа у ребёнка постоянно болело горло и он с трудом дышал. Были испробованы различные методы лечения, но ничего не помогало.

Достали из горла пятилетнего ребёнка огромную пиявку, прожившую там больше года

Паразит, по мнению врачей, попал в организм с заражённой грязной водой и присосался к горлу.

В Китае хирурги извлекли из носа пятилетнего мальчика пиявку, которая прожила в его теле больше года, об этом сообщает Daily Mail.

Из-за огромного кровососа у ребёнка постоянно болело горло и он с трудом дышал. Были испробованы различные методы лечения, но ничего не помогало. В итоге паразита обнаружили врачи Народной больницы округа Шуанцзян в провинции Юньнань. Выяснилось, что он присосался к дыхательному горлу.

Медики считают, что пиявка попала в организм вместе с заражённой водой, которую пил мальчик. Момент операции был запечатлён на видео. Хирург вытащил коричневого червя из горла юного китайца с помощью пары щипцов.

Видео © Народная больница округа Шуанцзян, КНР

