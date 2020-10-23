Продлят налоговые каникулы в регионе. Узнайте, для кого

Налоговые каникулы действуют до конца 2020 года. Зампредседателя комитета заксобрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, меру планируется продлить до 2023 года.

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Депутаты Заксобрания Новосибирской области намерены продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей региона, которые впервые оформили бизнес в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности. Соответствующие поправки планируется внести в областной закон о налогах и налогообложении, сообщили в четверг в пресс-службе заксобрания региона.

"Второй блок поправок в закон связан с продлением налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности", - говорится в сообщении.

Налоговые каникулы действуют до конца 2020 года. Зампредседателя комитета заксобрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, меру планируется продлить до 2023 года. Она будет распространяться на предпринимателей, которые пользуются патентной системой налогообложения.

Инициативу о продлении каникул поддержал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Положительно о поправках отозвался и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Николай Мамулат.

Также в закон планируется внести поправки, которые приведут систему налогообложения по патенту в соответствие с федеральным законодательством. Так, депутаты намерены расширить перечень видов деятельности, которыми предприниматели смогут заниматься на основе патента. Также уточнят величину потенциально возможного годового дохода, который определяет величину налога.