Командир бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев поделился, как проходят раскопки в Северной Осетии

Люди здесь очень заинтересованные в раскопках, несмотря на то, что война здесь шла не так динамично, как в Москве, например, здесь все равно есть своя специфика работы.

В Северную Осетию поисковый отряд «Кондор» прибыл ещё 14 октября

В Северную Осетию поисковый отряд «Кондор» прибыл ещё 14 октября, в день, когда и вылетел из Новосибирска. О том, как проходит экспедиция Алексей Батенев рассказал в интервью пресс-центру администрации города Бердска, находясь за тысячи километров от дома прямо на горах Кавказа.

- Алексей Александрович, расскажите, как вас встретили в республике?

- Нас встретили очень хорошо. Местный поисковый отряд и сотрудники местного Управления внутренних дел республики Северная Осетия-Алания. В первый день мы отдохнули с дороги и посетили небольшую экскурсию. Нам показали Мемориал славы и, конечно, «Барбашово поле». Во второй день прошло совещание с местными поисковиками и полковниками на котором определялся план раскопок, решался вопрос, кто из поисковиков каждый день будет работать вместе с нами.

- Как организован лагерь, распорядок дня?

- 16 октября был развернут лагерь. Было проведено электричество, подготовлены запасы воды. Местные поисковики снабдили нас всем необходимым: армейской палаткой, буржуйкой, приборами, поскольку это крупногабаритное снаряжение, самолётом привезти с собой было невозможно. Мы живём в армейской палатке, с нами в лагере всегда присутствует кто-то из местных поисковиков. Каждый вечер мы подводим итоги по проделанной работе, ставим задачи на следующий день. Раскопки проводим до того времени, пока не начинает темнеть.

- В какой местности вы проводите раскопки?

Работаем в районе местного села Гизель. Лагерь стоит недалеко от «Барбашова поля», а вид из лагеря открывается прямо на Казбек. Находимся на вершине горы, хотя для местных это ещё только холмы.

- Раскопки ведутся не первый день, что уже удалось найти за это время?

-Первые три дня мы работали по самолёту. До этого местные поисковики при раскопках зацепили осколки самолёта. Мы продолжаем искать останки самолёта, чтобы найти его номер. Номер самолёта может быть на двигателе, поршневой системе и других деталях. Так, есть вероятность, что мы сможем установить имя лётчика, который управлял этим самолётом, и соответственно, найти останки. Известно, что это самолёт «И-16», в просторечии и в военные годы назывался «Ишак» - очень лёгкий самолёт. К началу войны он был мало актуален как боевая единица в борьбе с «Мессершмиттами», но в горах на Кавказе за свою лёгкость он нашёл своё применение. Самолёт разорван по склону холма. Уже нашли куски обшивки, крыла, кое-какие фрагменты двигателя, поршневые части. До нас местные поисковики нашли один позвонок, предположительно лётчика. В первый день мы нашли фрагменты, больше похожие на человеческие.

- Что можете рассказать о поисковых отрядах Северной Осетии-Алании?

Местные поисковые отряды базируются на системе МВД, и поэтому многие сотрудники сами являются поисковиками. Они располагают планом захоронений братских могил советских воинов. Здесь братские могилы не такие как в Бельском районе Тверской области 12,5тысяч человек, тут по 2-4 человека возможно. Почва сильно каменистая, что отличает наш профиль работы.

-Что интересного Вам показалось в этой экспедиции?

-Люди здесь очень заинтересованные в раскопках, несмотря на то, что война здесь шла не так динамично, как в Москве, например, здесь все равно есть своя специфика работы.

-Когда планируется завершение экспедиции?

-Сама экспедиция по рабочей части запланирована до 24 октября включительно. 25 октября начинается административная часть, это возложение венков на «Барбашовом поле», возможно и Беслан.

Благодарим Алексея Александровича за небольшую весть с полей, и желаем удачи в поисках.

Напомним, поисковый отряд «Кондор» только недавно приехал из поисковой экспедиции в городе - побратиме Белый Тверской области. Ребятам приходилось работать в сложных погодных условиях, тем не менее, отрядом были найдены и захоронены 6 советских солдат. В Северную Осетию- Аланию «Кондор» направился впервые.