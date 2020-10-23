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Наглоталась воды и утонула в бассейне во время водных процедур женщина в Новосибирске

17:29 23.10.2020 Фото: vsporte.org
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Около восьми часов утра, в оздоровительном центре «Аква-Тонус», расположенном на улице Пархоменко, 106. Женщина средних лет потеряла сознание в воде.

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Женщина утонула в бассейне в Новосибирске — она потеряла сознание в воде

Посетительница спорткомплекса в Ленинском районе упала в обморок во время утреннего купания и наглоталась воды. Сотрудники центра не смогли вернуть её к жизни.

Жительница Новосибирска утонула в бассейне в Ленинском районе. Трагедия случилась в пятницу, 23 октября, около восьми часов утра, в оздоровительном центре «Аква-Тонус», расположенном на улице Пархоменко, 106. Женщина средних лет потеряла сознание во время водных процедур.

Дежурный тренер проводил реанимационные действия до приезда скорой и сумел ненадолго запустить сердце, однако пострадавшая всё равно скончалась. Приехавшие родственники её опознали.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области информацию о ЧП подтвердили. Проводится проверка.

бассейн насмерть утонула
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