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Как заставить носить маски и перчатки россиян, придумали в Госдуме

17:45 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, не используют маски, перчатки и антисептики в общественных местах.

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В Госдуме придумали, как заставить всех носить маски

Как добиться, чтобы люди не игнорировали средства защиты от коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, не используют маски, перчатки и антисептики в общественных местах. Конечно, эти средства индивидуальной защиты не дают стопроцентную гарантию безопасности, но значительно уменьшают вероятность заражения.

Одной из причин того, что люди игнорируют санитарные требования, является финансовая сторона вопроса, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Люди не хотят тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, и им нужно помочь, уверен депутат.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты", – сказал Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik.

Особую опасность коронавирус представляет для людей пожилых, пенсионеров. И именно в этой группе очень многие пренебрегают рекомендациями врачей, но есть способ воздействия и на них.
"Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей. Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают", – объяснил Ярослав Нилов.

Источник: radiosputnik.ria.ru

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия Ярослав Нилов
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От редакции

Давно пора?

Ёла, 23 октября 2020 17:51
Как вовремя я избавилась от телевизора...
Аноним, 23 октября 2020 18:57
вот из-за вас теперь маскарад вживую, а не только с экрана, надо рейтинг держать было...
Аноним, 23 октября 2020 19:30
Если бы власть по-человечески вышла к народу и сказала: Ребят, так и так, надо помочь минздраву, туда-сюда... и никаких штрафов, ограничений и прочей лабуды. Клянусь! - добровольно бы носил маску в общественных местах, даже не смотря на то, что она бесполезна и от неё можно стать идиотом.
Но, эта власть - не наша власть, она не работает на Россию, это режим международных корпораций и теневого правительства.

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