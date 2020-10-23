В 20, 30, 40 и 50 лет: Какое похмелье в разном возрасте

Очень важно часто пить воду вместе с алкогольными напитками. Это поможет восстановить влагу в теле и даже ограничить похмелье.

Эндрю с любимым пивом, которое пьет уже на протяжении 16 лет

Физкультурный и практикующий врач Джейсон Бриггс выяснил, как именно алкоголь влияет на людей разного возраста, сообщает Главред.

В целом молодые люди меньше ощущают воздействие алкоголя и быстрее восстанавливаются. Однако это не значит, что чрезмерное употребление алкоголя допустимо, когда вам за 20.

Бриггс сказал: "В нынешнем климате у нас может быть меньше шансов на общение, а количество алкогольных напитков дома выросло на 38 процентов только в Великобритании. Независимо от вашего возраста или места, где вы пьете, алкоголь действует одинаково, отличается только его воздействие. Алкоголь - это яд, который действует как мочегонное средство. Неизбежно, он лишает тело влаги, оставляя его обезвоженным. В организме содержится гормон вазопрессин, антидиуретик. Употребление алкоголя подавляет выработку вазопрессина, так как вы теряете влагу из тела и чаще ходите в туалет".

Очень важно часто пить воду вместе с алкогольными напитками. Это поможет восстановить влагу в теле и даже ограничить похмелье.

"Когда употребляется алкоголь, ферменты в печени превращаются в ацетальдегид, который организм затем расщепляет и превращает в ацетат. По сути, это метаболизирует алкоголь, чтобы уменьшить его воздействие на организм".

18-30

Похмелье - меньшая проблема в молодости, но это не значит, что оно безвредно.

Бриггс сказал: "Чем вы моложе, тем быстрее организм перерабатывает алкоголь, что является хорошей новостью для людей 18-30 лет. Однако это не означает, что можно пить безконтрольно".

Исследования показывают, что человеческий мозг не полностью развит до тех пор, пока человеку не исполнится 20 лет, некоторые ученые даже предполагают, что полное развитие мозга достигается только после 30 лет.

В результате чрезмерное употребление алкоголя в возрасте от 20 до 30 лет может привести к нарушению развития мозга. К счастью, алкоголь не может разрушить клетки мозга. Однако это действительно нарушает связь между нейронами, влияющими на координацию движений.

Как бы скучно это ни звучало, но в возрасте от 20 до 30 лет разумно пить ответственно. Тело все еще развивается, и частые запои приведут к долгосрочным последствиям в будущем.

30–45

Ваше похмелье действительно ухудшается к 30 годам.

Бриггс объяснил: "Если вы часто замечали запои в возрасте 20 лет, он, вероятно, догонит вас после 40 лет. Однако, в зависимости от регулярности употребления алкоголя, вы можете почувствовать его влияние уже в 30 лет".

По мере того, как мы становимся старше, наши тела менее способны перерабатывать алкоголь и исцелять себя.

Бриггс сказал: "Со временем в печени образуется жировая ткань, которая препятствует ее способности усваивать алкоголь и перерабатывать необходимые питательные вещества. Следовательно, вы неизбежно испытаете ужасное двухдневное похмелье".

"Значительное снижение способности организма усваивать алкоголь также означает, что вы с большей вероятностью почувствуете воздействие алкоголя (то есть "напьетесь") быстрее.

Алкоголь ухудшает нашу способность принимать рациональные решения, повреждая лобную кору головного мозга.

По словам Бриггса, это может длиться несколько дней, если мы пьем в возрасте от 30 до 40 лет.

Он добавил: "Алкоголь также ослабляет нейротрансмиттеры в мозгу, которые отвечают за настроение. С возрастом это может привести к ухудшению самочувствия после употребления напитков в течение нескольких дней. В худшем случае, частое запойное употребление алкоголя может открыть путь к долгой тревоге и депрессии".

В 40 лет сон важнее, чем когда-либо, и в этом возрасте мы больше ощущаем влияние недосыпа.

Бриггс объяснил: "Распространенное заблуждение состоит в том, что алкоголь утомляет вас и, следовательно, вы проспали. Это неправда. Да, алкоголь является успокаивающим средством, однако он подавляет быстрый сон, этап в нашем цикле сна, который имеет решающее значение для его восстановительных свойств".

45-60

Те, кто много пьет на протяжении всей жизни, а также в возрасте от 40 до 50 лет, чаще страдают от проблем, связанных с уходом за кожей.

Это связано с тем, что алкоголь полон сахара, особенно белое вино, коктейли и миксеры на основе сиропа.

Поскольку у алкоголя высокий гликемический индекс, он повышает уровень сахара в крови и вызывает воспаление.

Бриггс объяснил: "Те, кто в возрасте от 45 до 60 лет и регулярно употребляют алкоголь, часто испытывают покраснение кожи наряду с кожными заболеваниями, такими как розацеа и сломанные капилляры. Поскольку кожа находится в процессе старения, воздействие алкоголя может быть очень заметно на лицах этого возраста".

Эта возрастная группа также окажется более уязвимой для общих заболеваний, поскольку регулярное употребление алкоголя в этом возрасте наносит вред иммунной системе.

Бриггс объяснил: "Алкоголь влияет на клетки иммунной системы. Примером вреда, который это может причинить, является воздействие на легкие.

"Алкоголь повреждает клетки, а также тонкие волоски, очищающие дыхательные пути от болезнетворных микроорганизмов. Если слизистая оболочка дыхательных путей повреждена в результате регулярного употребления алкоголя, вирусы могут легко проникнуть в организм, поскольку поврежденные иммунные клетки борются с инфекцией.

"С возрастом мы, вероятно, испытаем то, что я называю "износом", - говорит врач.

"Целесообразно ограничить потребление алкоголя и помнить о том, как часто происходит употребление алкоголя, а также об объеме потребляемого".

Алкоголь также повреждает пищеварительную систему, а чрезмерное употребление алкоголя в пожилом возрасте может привести к язве желудка.

Бриггс сказал: "Это не сразу очевидно, однако его симптомы могут появиться с возрастом и, в конечном итоге, когда будет нанесен ущерб. Алкоголь повреждает ткани, из которых состоит пищеварительный тракт, не позволяя кишечнику переваривать пищу, одновременно усваивая необходимые витамины и питательные вещества. Контрольными признаками повреждения пищеварительной системы являются аномальное вздутие живота, диарея и чрезмерное газообразование".

60+

Даже малейшее употребление алкоголя может иметь чрезвычайно опасные последствия для людей старше 60 лет.

Бриггс сказал: "С возрастом наш слух, зрение и время реакции обычно ухудшаются. В сочетании с употреблением алкоголя ухудшение может быть очень серьезным.