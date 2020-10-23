Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года

27 Октября 2020 года (вторник, 11-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:30; Время заката: 02:04; Процент видимости: 80.8%;

Массаж вам сегодня просто необходим! Поясница, как весь нижний отдел позвоночника, устали от ежедневной нагрузки и им это просто жизненно важно. Хорошо будет сходить в баньку или устроить другие водные процедуры. Тяжёлую пищу, как и в другие дни, ограничивайте. На ужин выберите картофель с рыбой или овощи с гречкой.