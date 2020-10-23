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Красота / Общество

Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года

18:29 23.10.2020 Фото: piqsels
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Сейчас можете увлечься новыми сферами жизни и знаний. Помните, что кроме планирования и действий в вашей жизни должны присутствовать вера и мечты в лучшее будущее. Магия она повсюду, начните хоть немножко верить в чудеса.

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Календарь женской красоты

23 Октября 2020 года (пятница, 7-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Забудьте сегодня о диетах и голодании. Это вам противопоказано. Сегодня особенно уязвимы нижняя часть позвоночника и тазобедренные суставы. Попробуйте включить в меню что-то из блюд индийской кухни, например, с рисом и специями. Пусть это не самая лёгкая пища, но сегодня можно. Кстати, разрешается включить в ваше меню немного сладостей.

24 Октября 2020 года (суббота, 8-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Задайтесь целью укрепить иммунитет, это очень важно. Умеренные физические нагрузки в этом помогут, например, езда на велосипеде. Чтобы не было осложнений, рекомендуется опять же исключить алкоголь и крепкий кофе. Упор в рационе сделать на молочные продукты: творог, йогурты, кефир.

25 Октября 2020 года (воскресенье, 9-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Это день заботы о сердце. Нагрузки максимально сокращаем. Снимаем все ограничения в питании. Если вы придерживались диеты, сегодня вас ждёт послабление. Набрасываться на еду, конечно, не стоит, но немного сладкого и мучного сегодня можно.

26 Октября 2020 года (понедельник, 10-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Весь негатив, который возможен сегодня, отразится на ушах и носоглотке. Попробуйте дыхательную гимнастику, чтобы облегчить своё состояние. Это хорошо повлияет на весь организм в целом. Водный баланс — это очень хорошо, но количество жидкости в виде воды, чая или кофе, лучше сократить. Рекомендуется больше молочных продуктов, в том числе можно выпечку с творогом (сочники и ватрушки).

27 Октября 2020 года (вторник, 11-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Массаж вам сегодня просто необходим! Поясница, как весь нижний отдел позвоночника, устали от ежедневной нагрузки и им это просто жизненно важно. Хорошо будет сходить в баньку или устроить другие водные процедуры. Тяжёлую пищу, как и в другие дни, ограничивайте. На ужин выберите картофель с рыбой или овощи с гречкой.

28 Октября 2020 года (среда, 12-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Главная рекомендация дня: пить больше жидкости и ограничить потребление соли. Соль в больших количествах вредит организму и это доказанный факт. В целом в еде ограничений немного, придерживайтесь чувства меры. Можно добавлять в рацион мясные и мучные продукты, но немного.

29 Октября 2020 года (четверг, 13-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;

Когда вы последний раз обследовались у офтальмолога? Сегодня можно к нему сходить. Следите за своим зрением и вовремя проверяйтесь у специалистов. Небольшая хитрость, как сделать любое блюдо более полезным: добавляйте зелень или орехи ко всему, что будете есть. Разнообразить меню можно овощными салатами. Злаки и всё, в чём они содержатся, сегодня лучше убрать подальше.

30 Октября 2020 года (пятница, 14-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;

Если у вас имеются деликатные проблемы с кишечником, запишитесь на приём к проктологу. Сегодня нужен особый контроль за состоянием прямой кишки. В еде перейдите на вегетарианское меню. На столе сегодня должны присутствовать злаки и крупы. Домашняя выпечка тоже поощряется.

31 Октября 2020 года (суббота, 15-й лунный день)

Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 3-й;

Насыщенный умственной активностью день. Ваш мозг сегодня работает на максимум. Этот день является очищающим. Прочистка носоглотки, процедуры для глаз и ушных раковин будут очень кстати. Жирное и острое категорически запрещено. Если вы до сих пор не смогли принять вегетарианскую диету, то вполне возможно, что именно сейчас вы пересмотрите свои взгляды.

Источник: gadalkindom

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