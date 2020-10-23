Что привело к загрязнению Авачинского залива на Камчатке, стало известно

Вместе с тем на месте происшествия продолжает работать следственная группа. В ее состав входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

В СК назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело, возбужденное по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. В ходе расследования проверяются различные версии загрязнения.

Произведены осмотры акватории и прибрежной территории Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для установления в них наличия вредных веществ. Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов.

Получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды. Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами.

По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причин изменения характеристик воды в акватории Авачинского залива, проводится тщательный мониторинг текущей ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение.

Источник: СК РФ